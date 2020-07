La tierna frase de Laurita Fernández a Rufina, la hija de Nico Cabré

Laurita Fernández terminó de manera definitiva su relación con Nicolás Cabré en plena cuarentena. Pero mientras encara una nueva etapa en su vida, como conductora de Cantando 2020, la bailarina también se animó a hablar de su ruptura.

La rubia se refirió a los rumores de que el actor es asfixiante y dedicó halagos para su ex.

"Él me apoyó en un montón de cosas: yo fui jurado de ShowMatch, hice un montón de cosas expuestas que no tienen mucho que ver con él; y él me quería como soy, no quería cambiarme", dijo Laurita en Hay que ver.

Luego, contó detalles de los motivos que la llevaron a la ruptura y dedicó tiernas palabras para Rufina, la hija de Nico con la China Suárez. "Una a veces, sin querer, se amolda y capaz no se siente tan cómoda en ese molde. Pero él es lo más y yo a su hija la extraño con locura; y los dos nos quedamos con lo maravilloso que vivimos. Yo me sigo hablando con parte de su familia", explicó Laurita. "Uno corta vínculos porque no da, pero me quedo con mucha gente que quiero mucho y que me desea la mejor también. Cuando salió lo del Cantando me escribieron y se alegraron, y eso está buenísimo", concluyó.