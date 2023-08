Ana García Moritán cuenta con su cuenta de Instagram oficial desde que llegó al mundo y fue creada por sus padres, Pampita y Roberto García Moritán. Además, es manejada por la modelo y comparte los diferentes looks de su pequeña hija y recuerdos muy lindos de sus viajes en España o Tailandia, acompañando a su mamá.

En esta ocasión, la última publicación que fue del fin de semana pasado y para cerrar las vacaciones de invierno, Ana y Bautista Vicuña protagonizaron una tierna sesión de fotos, en donde se lo ve a ambos sonriendo y muy felices.

Ana García Moritán y Bautista Vicuña

El posteo cuenta con seis imágenes, en donde Bautista tiene en brazos a su hermana pequeña, quién está sonriendo a la cámara y riendo, mientras se divierte con su hermano mayor.

Entre abrazos y carcajadas, se puede notar la complicidad entre ambos hermanos y el amor y cariño que se tienen. Para acompañar la galería de postales, colocaron dos emojis sonrientes y el usuario de Bautista.

Ana García Moritán

Cómo reaccionaron los usuarios ante la tierna publicación de Bautista Vicuña y Ana García Moritán

Sobre este contexto, los usuarios no tardaron en reaccionar ante la tierna publicación y llenaron de amorosos comentarios: ‘’ Con el hermano mayor, al fin, se extrañaban juntos, amamos Bauti Anita’’, ‘’Amooor de hermanos!!! Amor mucho amor por aquí’’, ‘’ Linda ese hermano mayor que te hace reír o gritar. Me gusta verlos!!!!!’’, ‘’ Ayyyy no puede ser más hermosaaa’’, ‘’ Que nena feliz Anita, siempre sonriente’’. Fueron varios de los comentarios sobre las imágenes de Bautista Vicuña y Ana García Moritán.

D.M