Bautista Vicuña acompañó a su papá Benjamín Vicuña en el lanzamiento del libro "Blanca, la niña que quería volar" en la sala Julio Cortázar de la Feria Internacional del Libro.

El joven de 15 años fue parte de este especial momento en el que su papá firmó autógrafos y contó como fue el proceso en el que decidió convertir la pérdida de su hija Blanca Vicuña en una herramienta para ayudar a otros padres.

"Tus hijos en un principio son la razón por la que hay que abrir las cortinas en la mañana. Les voy a dar un ejemplo que es conceptual, teórico y realista. Me fui del hospital con mi hija muerta, jurando que nunca más iba a pisar un hospital. Pero ese juramento me duró dos semanas. Tuve que volver cuando mi hijo tuvo un broncoespasmo”, dijo Benjamín Vicuña en la presentación.

El día que Bautista Vicuña habló por primera vez de Blanca Vicuña

Durante uno de los episodios de Siendo Pampita, el reality de Pampita por Paramount, Bautista Vicuña habló por primera vez de su hermana, quien falleció cuando él tenía dos años.

"Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien", dijo y rememoró cómo vive cada 15 de mayo, fecha en la que Blanquita celebraría su cumpleaños y explicó el sentido de la suelta de globos blancos, que recientemente realizaron en familia en la inauguración de una plaza en Don Torcuato.

En este sentido, Bautista Vicuña explicó: "Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas. Como que la queremos y la extrañamos. Para mí, Blanca nos cuida siempre".

