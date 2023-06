Bautista Vicuña quiso sorprender por el Día del Padre a Benjamín Vicuña a través de las redes sociales. En la mañana de este domingo, el también hijo de Pampita, publicó una foto con su papá en las Historias de Instagram con un dulce mensaje.

"Feliz Día a mi mejor amigo", escribió el joven junto a una imagen en la que abrazaba al actor.

Bautista Vicuña y Benjamín Vicuña.

Por su parte, Benjamín Vicuña orgullosísimo y feliz por la sorpresa de su hijo, compartió en sus Historias de Instagram la publicación del adolescente.

Benjamín Vicuña y su hijo revelaron detalles íntimos de su relación

Bautista y Benjamín Vicuña gozan de una relación muy sólida y fuerte entre padre e hijo. Así lo explicaron días atrás ante el Canal 13 de Chile, donde dieron por primera vez una entrevista en conjunto y confesaron los deseos del joven por seguir en el mismo mundo de su padre, la actuación.

“Tenemos mucha confianza y yo le puedo explicar algo y sé que me va a escuchar, porque puede ser que yo esté hablando con mis amigos y les diga ‘pero explícale a tu papá’, y me dicen ‘pero, es que no entienden’. Y sé que si hablo con él me va a entender, puede ser de cualquier cosa”, reveló Bautista Vicuña, remarcando el especial vínculo que tiene con Benjamín Vicuña, luego de ser preguntado qué es lo mejor de la relación con su padre

“Mi papá me banca, me banca con los estudios, me acompaña a jugar al fútbol, me lleva a ver a mis amigos, a comprar algunas cosas”, continuó explicando Bautista Vicuña. Por su parte, Benjamín Vicuña no se quedó atrás y compartió un divertido aspecto de su relación de padre e hijo: “Jugamos el otro día al fútbol y me reclama porque no corro. ‘Primero, te enseñé a caminar, después te puse una pelota delante para que patearas’, y así y todo me grita ‘dale, papá, corré’”.