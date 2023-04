La Tora se hizo un cambio de look y sus ex compañeros de Gran Hermano reaccionaron: "Si te separás, acá estoy"

La Tora es una de las exparticipantes de Gran Hermano 2022 que tiene el look más original. Dueña de una personalidad única, fuerte pero sensible, la "hermanita" suele usar un estilismo auténtico. Sin embargo, decidió cambiar de imagen y compartió el resultado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la Tora publicó una seguidilla de postales en las que retrató su nuevo look. En esta oportunidad, Lucila eligió mantener rapado el costado izquierdo de su cabeza, pero cambiar el color de cabello.

El nuevo look de la Tora Villar.

En primera instancia lo platinó aún más, actualmente lo luce casi blanco y como si eso fuera poco, la capa de cabello inferior, se la tiñó de azabache. Por lo que acompañó su publicación con dos emojis, uno blanco y uno negro.

Esto hizo reaccionar a sus ex compañeros de Gran Hermano. Nacho, con quien mantiene un vínculo amoroso, comentó: "okey" junto a un emoji babeando. Julieta Poggio expresó: "Ay amo". Por su parte, Mora plasmó: "Pero por favor, qué mujerón Dios mío. Si te separás, acá estoy. No me importa qué diga 'La 100' (radio) o 'LAM', yo te quiero a vos reinona".

Los comentarios de sus ex compañeros.

La Tora confirmó que mantienen la relación sin título

Durante su participación en Gran Hermano, La Tora y Nacho Castañares estuvieron de acuerdo en que tenían una relación sin título, se definían como "compañeros de vida" ya que querían ver cómo seguía todo afuera.

En diálogo con Revista Caras Digital, al ser consultada sobre este tema, La Tora manifestó: "Mantenemos la relación sin título, igualmente con respeto, nadie está con otra persona y gracias a Dios venimos muy bien, muy contentos. Estamos realmente muy bien".