La Tora se refirió a la posibilidad de volver a entrar a la casa de Gran Hermano 2022: "Me veo finalista"

Lucila Villar, más conocida como "La Tora", es la última eliminada de Gran Hermano y se autodefine como "Una persona impulsiva, honesta, temperamental, que se la banca con todo, muy sensible, pero sobre todo buena persona". La exparticipante estuvo en diálogo con este medio y charló de todo.

¿Qué es lo que más extrañas de la casa?

La Tora: —A mis compañeros y despertarme con la música, que me despierten con la alarma. Tener el micrófono, es una locuras buscarlo y que no esté.

¿Hubo amor con nacho?

La Tora: —Nos queremos mucho con Nacho, con Cata, con Mora, con Juan

¿Tenés ganas de conocer a alguien, de enamorarte?

La Tora: —Veamos las propuestas que caen

La Tora y Nacho dentro de Gran Hermano 2022.

De esa forma, Lucila dejó en claro que con Nacho existe un gran cariño de por medio, pero que está abierta a la posibilidad de conocer gente. Sin embargo, habrá que esperar para ver cómo será el reencuentro de los participantes, ya que dentro de la casa se los vio muy cerca y se creía que había posibilidades de que pase algo entre ellos.

Con respecto a su futuro laboral, le consultamos a La Tora si se veía haciendo un programa de televisión, aunque con total sinceridad, respondió: "Me veo, no sé en qué, pero en algo de eso me veo".

Lucila antes de entrar a la casa de Gran Hermano.

Cómo analiza el juego desde afuera

¿Quién es el mejor jugador?

La Tora: —Disney(Julieta), pero porque es ella, entonces no es que va con un personaje

¿Quiénes crees que van a llegar a la final?

La Tora: —En realidad tengo a dos: a Disney (Julieta) y a Nachito. Porque sé que la gente ve a los monitos pero va a bancar ese personaje, aunque no es un personaje, pero bueno...a ese jugador. Sé que lo van a bancar porque es muy querido.

¿Qué amigos te llevas de la casa?

La Tora: —A Juan, Morita, Cata, Nacho y Romi.

La Tora.

La Tora habló de la posibilidad de volver a entrar a Gran Hermano

¿Qué cambiarías de tu juego si volvés a entrar?

La Tora: —Iba a cambiar en realidad los modos y las maneras de expresarme. Explicaría como estoy hablando ahora (tranquila y con calma) mis puntos de vista, seguiría siendo frontal como soy porque es lo que me caracteriza y quizás un poquito más "picanuca", cizañera.

¿Qué harías con el premio si ganaras Gran Hermano?

La Tora: —Viajar, quiero hacerle conocer a mi vieja un par de lugares porque se tomó una sola vez un avión en toda su vida.

¿Te ves ganadora?

La Tora: —Primero que entremos...finalista sí, pero ganadora no sé, no creo. Me encantaría pero no sé, la veo más "power" a Disney.