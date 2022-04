La tragedia de Miguel Herrán, actor de La casa de papel

Miguel Herrán, actor de La casa de papel y Élite, está pasando uno de los peores momentos de su vida.

En la madrugada del pasado viernes, mientras dormía, comenzó a incendiarse su departamento y debió salir por una ventana.

Quien interpreta a Río en La casa de papel, estaba realmente desesperado y no paraba llorar. Miguel Herrán llegó a mostrar parte de su departamento en llamas y luego con más calma publicó un video donde se veía los destrozos que había dejado el fuego.

Miguel Herrán​ también quiso agradecer a la publicación Hola a través de sus redes y a los bomberos de Ávila. "Las pérdidas han sido únicamente materiales... Y como dice un buen amigo mío, problemas del primer mundo", escribió el actor. De esta manera, dejó en claro que no hubo que lamentar ninguna víctima.

Miguel Herrán, de La casa de papel, confesó que sufrió vigorexia

El actor asumió hace unos años que no todo en su vida fue el éxito y que fue víctima de un grave trastorno cuando era más joven. En una entrevista la revista Men's Health España, el joven confesó que su adicción al deporte fue tal que también le generó una fuerte adicción con su apariencia física por lo que fue víctima de la vigorexia.

"He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos. Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo" , contó.

El departamento de Miguel Herrán en llamas.

A pesar de este mal momento, Miguel asumió que ahora está conforme con su cuerpo y que practica calistenia que se trata de hacer ejercicios con el propio peso.

La vigorexia no es estrictamente alimentario, pero que sí comparte la patología de la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal; es más frecuente en hombres de entre 18 a 35 años.