Miguel Herrán, de La casa de papel, confesó que sufrió vigorexia

Miguel Herrán se consagró como uno de los galanes de España y sus papeles en La casa de Papel y Elite generaron suspiros entre sus seguidores.

Pero "Río" asumió que no todo en su vida fue el éxito y que fue víctima de un grave trastorno cuando era más joven. En una entrevista la revista Men's Health España, el joven confesó que su adicción al deporte fue tal que también le generó una fuerte adicción con su apariencia física por lo que fue víctima de la vigorexia.

"He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos. Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo" , contó.

A pesar de este mal momento, Miguel asumió que ahora está conforme con su cuerpo y que practica calistenia que se trata de hacer ejercicios con el propio peso.

La vigorexia no es estrictamente alimentario, pero que sí comparte la patología de la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal; es más frecuente en hombres de entre 18 a 35 años.