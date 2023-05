Coti Romero reveló que El Conejo no quería ser su pareja en el Bailando 2023

Coti Romero, se sabe desde hace tiempo, que va a participar del Bailando 2023. El que contó que la joven había sido convocada fue Ángel De Brito, el rey de las primicias relacionadas al espectáculo y el conductor de LAM por las noches de América TV. En ese momento, reveló que la exparticipante de Gran Hermano 2022 había sido convocada junto a El Conejo, su novio.

En principio se creía que iban a bailar juntos, aunque recientemente en un Vivo, la exhermanita reveló que finalmente no será así.

Coti Romero y El Conejo.

Las palabras de Coti Romero

Esta noche en LAM, en el resumen de la semana, contaron que Coti Romero afirmó que no bailará con su novio. La ex Gran Hermano también indicó que ella tenía muchas ganas de que él fuera su pareja aunque el influencer no. "Prefiere que cada uno se haga su nombre", señaló la influencer.

Por supuesto, eso llamó la atención de sus fans, que les hubiera encantado verlos bailando juntos. Aún así, la joven aclaró que no fue una decisión de su pareja sino de la producción del programa.

Quién será el bailarín de Coti Romero para el Bailando 2023

Ángel De Brito lanzó un posible bailarín con el que le tocará participar en el intenso certamen de baile de Marcelo Tinelli esta vez por América TV. Según dijo el periodista, será Maxi Diorio quién acompañará a la correntina. Al parecer, la producción del programa le habría planteado a la exparticipante de Gran Hermano que debía aceptar participar junto a un bailarín profesional para ser parte.