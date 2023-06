Julieta Poggio está en su mejor momento. La joven que participó en "Gran Hermano" es toda una sensación en el mundo del espectáculo y más aún en su nuevo programa de streaming “Fuera de joda”.

Se trata de un ciclo transmitido por Twitch y YouTube, en donde Julieta Poggio les comparte con sus compañeros Nacho, la Tora y Daniela. Recientemente, los "hermanitos" compartieron secretos y la joven reveló el parecido que tiene con el famoso cantante Rauw Alejandro, actual pareja de Rosalía.

“Amigos, me dicen que soy igual a Alejandro, ¿para ustedes también?”, preguntó Juli divertida.

“Amiga, muy parecida en esa foto”, le dijo la Tora, reconociendo su similitud con el cantante colombiano.

“Igual Rauw, halago. Siempre me están comentando eso. Para mí porque tenemos los dientes parecidos, grandes. Y no sé como que somos morochitos”, dijo la joven.

Julieta Poggio reveló a qué ex "Gran Hermano" quiere tener "bien lejos"

Julieta Poggio tiene algunos amargos recuerdos con varios compañeros, pero a pesar de que tuvo intensos cruces con personajes como Coti Romero y Juan Reverdito, hay un hermanito en específico que no quiere ver ni en pintura. Se trataría de nada más y nada menos que de Agustín Guardis.

"No lo puedo ni ver. La primera semana me pareció un chico divertido y copado. Luego de un tiempo comenzó a incomodarme con sus comentarios y miradas, pero creí que me estaba sugestionando", empezó revelando Julieta Poggio sobre Agustín Guardis. Seguidamente, agregó: "Lo peor fue salir de la casa y comprobar todo lo horrible que había dicho de mí. Ahora quiero tenerlo bien lejos".

Julieta Poggio también cuestionó la supuesta estrategia de Agustín, que, según, consistía en salir de la casa, para estudiar el juego desde afuera, y así entrar repotenciado en el repechaje: "Él asegura que fue su estrategia para que la gente lo sacara de la casa y luego poder volver a entrar en el repechaje con información del exterior. Insólito que creas que podés ganar un juego hablando tan mal de una mujer, ¿no?", criticó.

