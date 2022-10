El pasado jueves, el sitio web International Emmy Awards dio a conocer los nominados a los Premios Emmy Internacional en su 50th edición. Entre los posibles ganadores está La Voz Argentina, el big show de Telefe que arrasó con el rating durante dos años consecutivos y en septiembre de este último año se mantuvo como líder el prime time.

El reality musical de formato internacional de Telefe, fue nominado a los Premios Emmy Internacional en la categoría de mejor programa de entretenimiento no guionado. La Voz Argentina en su tercera y cuarta temporada tuvo como coaches a Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo Montaner y a los cantantes, Mau y Ricky. La conducción estuvo a cargo de Alejandro Marley.

La Voz Argentina fue nominada a los Premios Emmy Internacional.

La Voz Argentina compite dentro del rubro entretenimiento no guionado contra: LOL: Last One Laughing (Alemania). Love on The Spectrum, segunda temporada y Top Chef Middle East, quinta temporada.

De resultar La Voz Argentina como la ganadora, se conocerá su nombre el próximo 21 de noviembre en Nueva York. Marley, conductor del programa, fue uno de los primeros en reaccionar a esta gran noticia: "Fuimos lo más visto de septiembre y ahora, una nueva nominación a los Premios Emmy ¡Gracias! ¡Felices!".

El país también tiene otras nominaciones de la mano de Bios: Calamaro de Star Plus en la categoría de programa artístico. Asimismo, Espíritu Pionero de la Televisión Pública, también tuvo su nominación a mejor serie de formato corto.

Ganador de La Voz Argentina 2021 y 2022

Soledad Pastorutti es la coach dos veces ganadora de manera consecutiva de La Voz Argentina. El año pasado la cantante argentina se quedó con el triunfo junto al participante Francisco Benítez. En esa tercera temporada del reality de Telefe, la experimentada cantante que, ya tenía una Voz ganada, compitió codo a codo contra el Team Mau y Ricky.

La Voz Argentina 2021 | Soledad Pastorutti y Francisco Benítez.

La Voz Argentina 2022 | Soledad Pastorutti y Yhosva Montoya.

Este año, una vez más Soledad Pastorutti se quedó con el gran premio y uno de sus participantes fue el ganador de La Voz Argentina 2022. El afortunado artista fue Yhosva Montoya. Una vez más, La Sole compitió a todo o nada contra Lali Espósito, quien deberá esperar e intentar ganar en la siguiente temporada del big show musical, nominado a los Premios Emmy Internacional.