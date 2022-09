Yhosva Montoya, el ganador de La Voz Argentina, confesó su tristeza: "Todo el mundo quería que ganara Ángela"

Yhosva Montoya, ganador de La Voz argentina 2022, dio una entrevista al programa Por si las moscas de Radio Ciudad y habló sobre la gran final del reality.

Angustiado, el cantante señaló: "Yo quería que ganara Ángela y que todos fueran felices, porque todo el mundo quería que ganara ella. Pensé que yo iba a quedar en segundo lugar".

La noche en que se supo el ganador, hubo muchas repercusiones sobre todo en redes sociales, sobre el resultado final.

Muchos fans de la subcampeona hicieron saber su disgusto enseguida.

En la entrevista, Yhosva Montoya también aclaró: "No importa si ganaba un hombre o una mujer. Sí me pone triste que ella no haya ganado porque era lo que todos esperaban. De todas formas me siento muy acompañado por la gente que me votó".

De haber ganado Ángela, hubiese sido la primera mujer en hacerlo, ya que las veces anteriores sólo fueron hombres.

La voz argentina: así fue la gran final del reality

La voz argentina tuvo su tan esperada final y este lunes se definió quién fue el ganador de esta cuarta temporada.

Después del voto telefónico, el público eligió a Yhosva Montoya, quien pertenecía al team de La Sole, uno de los artistas que conquistó el corazón del público y se perfilaba como uno de los preferidos. El triunfador tendrá la posibilidad de producir su propio disco con Universal, además de un premio económico de dos millones de pesos.

El cantante se enfrentó a Ángela Navarro, del equipo de Lali Espósito, otra de las preferidas del reality. En tercer y cuarto lugar se encontraban Iván Papetti ( de Mau y Ricky) y Elías Parda (del team de Ricardo Montaner).

Yhosva Montoya con La Sole.

Quiénes son Yhosva Montoya y Ángela Navarro

Yhosva Montoya es de Chubut y su paso por La voz argentina generó una gran repercusión en su provincia, donde formaron un club de fans en su honor. El músico tiene 23 años y, antes de su participación en el programa cantó en diversos festivales nacionales.

Ángela Navarro tiene 22 años y es de Berazategui. En las semifinales de La voz argentina, que se celebraron el domingo, cantó “Mi reflejo” de Cristina Aguilera y obtuvo más del 60 por ciento de los votos. La cantante también participó de otro reality en ShowMatch, “Genios de la argentina”.