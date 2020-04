Lali Espósito confesó que se plantea tener una relación abierta con su novio

En tiempos de pandemia y aislamiento obligatorio debido al avance del Coronavirus, la cantidad de charlas, videos e interacción entre las celebridades mediante diferentes aplicaciones de redes sociales se multiplicó a gran escala y la que dio la nota ayer fue Lali Espósito quien en una charla con Dalia Gutman y Sebastián Wainraich hizo una importante confesión.

En un live de Instagram, mientras su novio Santiago Mocorrea con quien pasa la cuarentena, estaba en otra parte de la casa, la estrella internacional reveló que no descarta, en un futuro, tener una pareja abierta. La pareja de humoristas y actores le preguntó si le gustaría abrir su noviazgo y ella admitió que lo intentaría si la situación lo amerita: "Está bien la pregunta, eh... Vos sabés que es algo que siempre tengo en mente. No me parece descabellado, ni alejado... De más esta decir que no me parece mal, todo lo contrario”, sostuvo.

Igualmente Lali, afirmó que por ahora no lo siente necesario y hasta le dijo a su novio en pleno vivo que seguramente él siente lo mismo que ella, que por el momento no lo harían: "No lo descarto. No te digo ahora porque no lo necesito, no lo siento...", cerró.