Lali Espósito y Peter Lanzani recordaron su noviazgo ante miles de seguidores

Lali Espósito y Peter Lanzani comenzaron a caminar juntos en varias producciones de Cris Morena. Pero en Casi Angeles los jóvenes vivían un romance. Luego, el amor superó la ficción y los actores se pusieron de novios, convirtiéndose en la pareja teen de aquel momento.

A más de una década del comienzo de la novela, en Telefe pusieron al aire el primer capitulo de la tira, por la masiva votación de la gente. Concluida la emisión, Lali llamó a Peter e hicieron un vivo en Instagram, que tuvo un pico de 300 mil espectadores viendo la transmisión, en el que recordaron anécdotas de Casi Ángeles. Alli los actores recordaron anécdotas y hasta detalles de su romance.

La que trajo a la mesa el tema fue Lali, quien dispartó: "Me acuerdo de las escenas que tenían que ver con el baile y con el canto. Me acuerdo de las escenas que hacíamos en el patio de los estudios Pampa. A mí esas situaciones me gustaban, eran todo. ¿Cómo era tu canción, la de Thiago? ¡Nena! La que salías en bolas, que se te veía todo"

"Fue culpa de Mariano Demaria, que dijo ‘que el chico esté sexy’. Toda la Argentina se volvió loca. Yo era tu novia, en ese momento. Yo decía 'el chico está desnudo, vístanlo' (risa)", agregó entre risas.

A lo que con cierta timidez, el actor respondió: "Toda la Argentina me parece un montón. No sé si eras mi novia. Había un impasse, en ese momento. Pero siempre nos quisimos", haciendo referencia al romance que hubo entre ambos. "¿En Nena no era tu novia? ¿Habíamos cortado? Estábamos grabando en Mar de las Pampas" redobló Lali.

"Estábamos en un impasse. Después volvimos, tuvimos otro impasse, y así sucesivamente.", finalizó Peter con cierta gracia.