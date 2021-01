¿Lali Espósito de novia? la foto que la muestra muy cerca del director David Victori

Desde hace un tiempo comenzaron a circular rumores sobre el nuevo romance de Lali Esposito, en este caso con el director español David Victori luego de que afines de septiembre ella anunciara tras tres años de noviazgo el fin de su relación con Santiago Mocorrea mediante su cuenta de Twitter. La cantante y actriz está metida a full en la filmación de la serie "Sky Rojo" en España y hace horas salió a luz una foto donde se la ve muy cerca del director que llamó la atención y volvió a poner en tema de conversación la supuesta relación que hay entre ellos.

Hace un tiempo la estrella argentina había respondido indignada sobre este vínculo en conversación con Teleshow: "David es un gran amigo. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Es lo más, es un genio". Ahora cuando le preguntaron si era más que un amigo ella respondió enfática: "¡Qué manía la de la sociedad de ver dos personas normales, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles tener cuatro hijos!".

Además siguió: ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio? ¡Escuchame una cosa! Uno no puede estar en paz... Olvidate, no. Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no lo voy a ocultar. Eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres. Yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también".

En la imagen que trascendió se los ve a los dos patinando y ella misma la compartió en sus historias de Instagram e incluso lo arrobó, al fin de cuentas, ¿qué pasa acá? Mirá la imagen de los dos divirtiéndose...

Así comenzaban los rumores de romance

El elegido es David Victori, ex pareja de Ana de Armas, y fue visto con la actriz y cantante en pleno centro de Madrid muy cerca y juntos. Tal como compartió la página de Instagram, Chusmeteando, la pareja compartió una tarde de amigos. La diosa habría encontrado compañía en Victori.

El cineasta fue varias veces laureado y fue parte de filmes como “No matarás” (2020), “Second Origin” (2015) y ” Son of Cain” (2013). También trabajó como director y guionista de cortometrajes premiados en todo el mundo, incluidos “Reaction” (2008) “The Guilt” (2010) y “Zero” (2015) producidos por Ridley Scott y Michael Fassbender. Además dirigió el programa de televisión PrimeTime “Flatline” (2017).