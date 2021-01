La reacción de las hijas de Eduardo Fort ante un posible casamiento con Rocío Marengo

De vacaciones en Miami, Rocío Marengo y Eduardo Fort, quienes mantienen una relación desde hace muchos años pero recién la hicieron publica en 2019, viven su romance a pleno en compañía de las hijas del empresario, Macarena y Angelina y también los hijos del recordado Ricardo, Martita y Felipe. Si bien no son de mostrar mucho su intimidad, la modelo grabó un video que subió a su cuenta de Instagram en la que habló de casamiento y las hijas de su pareja tuvieron una divertida reacción.

Rocío se mostró muy unida con las hijas de Eduardo, y mostraron todas las cosas que compraron durante su viaje. Pero ante la sorpresa de las niñas, Marengo nombró al empresario como su futuro marido y las hijas de él le dijeron: "Vos no te casás" a pura risa.

Parece ser que a "Maca" y Angie" no les va la idea de que su padre se vuelva a casar y, a modo de chiste, le expresaron lo que piensan ambas. Si bien aún ninguno de los dos confirmó planes de casamiento y poco muestran de su vida privada, ya las niñas dejaron su punto de vista al respecto.

Mirá el divertido video que filmó Rocío...

La palabra de Rocío Marengo sobre los rumores de embarazo

La mediática confirmó que no está en la dulce espera en diálogo con Flor Vigna la host de MasterChef Celebrity. "En realidad cuando me fui yo hice como que me iba con angustia, me toqué la panza como con angustia", dijo la modelo de 40 años. Y desde @chusmeteando aclaran respecto a sus dichos: "Quería dejar misterio pero no".

Todo comenzó cuando la propia Marengo instaló el rumor en el reality de comida: "Yo vi muchas caras de misterio y mes las banqué a todas, ahora ustedes se bancan mi misterio. Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo".

"Sé que el proyecto más importante de tu vida pasa por tu maternidad y va a llegar, así que a seguir brillando. Vas a ser la mujer más feliz del mundo y nos encantó tenerte", le dijo Santiago del Moro luego de haberse despedido de la emisión de Telefé.