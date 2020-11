¿Lo confirmó? Lali Espósito habló de los rumores que la vinculan a un director español

Lali Espósito fue sorprendida en Madrid muy cerca de David Victori un reconocido director español, que está a cargo de la serie Sky Rojo.

Las fotos, que se hicieron virales en cuestión de segundos, recorrieron el mundo y generaron dudas, ¿tiene nuevo amor?

Pero lejos de ponerle rótulos, la cantante se refirió a este "affaire" y fue contundente. "Es un gran amigo. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Es lo más, es un genio", dijo Lali en Teleshow.

Luego, se refirió a las contundentes imágenes y no pudo negar que hay algo más que una amistad con el realizador. "¡Que manía la de la sociedad de ver dos personas normal, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles tener cuatro hijos ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio? ¡Escuchame una cosa! Uno no puede estar en paz...Olvidate, no", aseguró.