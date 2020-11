Descubrieron a Lali Espósito junto a un reconocido director español

View this post on Instagram

Lali no está sola // @lalioficial @davidvictori . La actriz y cantante (29) fue vista muy acaramelada con el director David Victori (38). Se juntaron con amigos primero, incluyendo a su colega @miguelangelsilvestre , y luego quedaron solos disfrutando la tarde. . ¿Que te parece la pareja? . Thanks 📷📰 @guacamouly