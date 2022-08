Lali Espósito: “Disciplina Tour, es una experiencia, no es solo un concierto"

Lali Espósito hizo explotar este fin de semana el Movistar Arena. La artista se presentó con un escenario a reventar, donde el público la aclamó y la pudo disfrutar por más de dos horas. La artista prometió que sería una fiesta y lo cumplió. Con más de 31 temas en la lista, la cantante llevó al éxtasis a los más de 14 mil espectadores que recibió el estadio cubierto.

“¡Buenas noches, Buenos Aires!. ¿Qué es esta bizarreada?” con estas palabras, la artista saludó a su eufórico público. “¡No lo puedo creer, muchas gracias por estar acá! Es un flash, muchas gracias”. El público ama a Lali Espósito y ella a sus fans, es por eso que lo deja todo arriba del escenario. “Sé que ya saben la respuesta… Pero ¿Están listos para el mejor concierto de sus pu**s vidas?”.

Pasadas las 21:30 hs, Lali abrió el escenario con un mix de los temas Eclipse y Asesina, seguidos por Tu novia, Fascina y Somos Amantes. A medida que la temperatura del Movistar Arena fue aumentando, Lali Espósito le fue poniendo más power a su mega recital, el cual ya es el tercero que hace en menos de tres meses en Buenos Aires, pero aún faltan más.

Diva, Histeria, Irresistible, Soy y Ego, este último, convertido ya en un himno por todos los fans y que no puede faltar en un recital de la cantante, Lali hizo vibrar y emocionar a sus fans. “Disciplina Tour es una experiencia, no es solo un concierto y quiero que se lo lleven para siempre y acaba de empezar, estamos en presente, así que disfrutemos esta noche”.

Con más de cinco cambios de vestuario, más de 10 bailarines fijos en escena, cinco pantallas en HD en el escenario, más otras pantallas que rodean en 360 grados el Movistar Arena, junto a un apoteósico juego de luces, ayudaron para que la energía de un público que, vio en vivo a Lali, pudiera apreciarla con todo sus sentidos, y decimos todos, ya que la cantante no tuvo reparo en chaparse a un asistente del público.

Una vez Lali anunció que cantaría Histeria y los primeros beats comenzaron a sonar, la adrenalina de los fans se apoderó de ellos y se saltaron la vida. Literal, el estadio vibraba. Una locura total y una experiencia única, la que vivieron los fans de la artista.

«Me pongo muy nerviosa en este momento porque esta canción, con el paso del tiempo, se transformó en “la canción de los conciertos”, ustedes la hicieron que así fuera, y es muy emocionante para mí, porque fue escrita en un momento de bajón y con los años y la evolución, ¡ponele!, es una de las canciones que cobra otro sentido y se pueden cantar ya, pasado ese momento de tormenta, y darle otra vida… Y dicho por ustedes mismos es como nuestro himno», expresó Lali, justo antes de interpretar Ego.

Sin duda, este tema es una de las canciones bandera de Lali Espósito, tanto así, que una vez terminó, le dejó el micrófono al público para que cantaran el estribillo y el coro, pero a capela.

Lali se tomó un tiempo para leer algunos de los mensajes que sus fans hicieron y llevaron al concierto, varios de ellos no soportan un texto en una redacción, pero algunos otros hicieron emocionar a la artista. “Mucho sadomasoquismo, hay, chicos. ¡Qué fuerte!”, dijo la cantante, y agregó: “Solo puedo darles las gracias, chicos”.

En un momento, saltó del público un corpiño, el cual la cantante recibió con cariño y se lo colgó en el pecho. “Somos dos, con vos somos tres”, decía otro de los carteles leídos por Lali, a lo que con gracia sumó: “Es una cuenta básica la que vos hiciste, pero muy bien, es alusiva a la canción”. Un fan, mucho más romántico, le escribió “Tus canciones son el paraíso donde yo soy feliz” y una niña le escribió “Con Lali no necesito terapia”.

“Luego sigo leyendo los carteles, sé que los hacen con mucho amor. Les agradezco mucho ese amor. Gracias. Yo voy a decir gracias muchas veces, porque lo amerita semejante evento, semejante acto de amor, que están todos acá, viviendo este concierto”.

El Movistar Arena fue el primer escenario donde Lali cantó por primera vez en vivo su nuevo tema 2 son 3. Este tema salió hace menos de una semana y el público se lo cantó de principio a fin.

“Esta canción habla del amor que llega, pero no necesariamente del amor romántico como el que nos han enseñado, sino, amor en forma de amigos, amor en forma de buena onda, de empatía, de ese que llega, nos transforma y nos hace bien y está bueno ser consciente de eso y agradecerlo”, dijo Lali antes de cantar el tema Una na.

Del otro lado, No estoy sola, Lo que tengo yo, Una na, No puedo Olvidarte, Caliente y 2 son 3, Enredados, fueron temas que también hacen parte de Disciplina Tour. Para el tema Sin quererte, el cual hace con Mau y Ricky, en esta oportunidad lo hizo sin ellos, pero con la ayuda del público, el tema salió perfecto.

Mono Gómez PH| Lali Espósito: “Disciplina Tour es una experiencia, no es solo un concierto".

Para sorpresa del público, Cazzu subió al escenario y cantó, junto a Lali, el tema que interpretan a dúo, Ladrón. Cabe destacar que fue una histeria total y los fans explotaron cuando las cantantes se besaron, como parte del chape tour que armó Lali Espósito.

Otra de las sorpresas de la noche, fue cuando Lali se acercó a una de las parejas de público y les cantó especialmente a ellos, elegidos al azar entre los asistentes, su tema Enredados. Un momento muy romántico, donde el público cantó a la par que la artista.

Entre los invitados sorpresa, estuvo el grupo folklórico, Malevo, con el que la cantante interpretó el tema Cómo tú. Uno de los momentos más fuertes del mega concierto. Por supuesto que no podían faltar Mil años, 100 Grados, Único, A bailar y N5.

Disciplina, el tema por el cual este tour se llama así, fue uno de los más aclamados y bailados, junto a N5. La Cantante lo dejó todo en escenario y con más de dos horas arriba del escenario, la energía del público la llevó a regalarle dos temas más, Lalilaligera y el cierre de la noche, fue con Boomerang, otro tema que la cantante resignificó.

Uno de los momentos ya advertidos y más tal vez más esperados de la noche, fue el chape entre Lali Espósito y Santi Maratea. La condición para que ese beso ocurriera e hiciera parate del "Chape tour" de lali, era que los seguidores de Instagram de la cantante ayudaran a juntar entre todos, 8.5 millones de pesos para la reconstrucción del Hotel Gondolín, donde se albergan personas trans, el cual, en junio de este año fue objeto de un ataque y se prendió fuego.

La reconstrucción total tiene un costo de 25 millones de pesos, por lo que Lali prometió que si entre todos sus fans, juntaban el dinero que faltaba, había chape entre ella y el influencer y así ocurrió.

Lali Espósito a punto de quebrarse al anunciar Lalilaligera

Lali no deja de ser Mariana Espósito. La artista se emocionó y si no hubiera sido por el arengue y el aguante unísono de su público, la artista hubiera terminado en llanto. Como parte del cierre, la artista habló de este lo que significa para ella la canción, Lalilaligera.

“Amigos, esta canción es… (Pusa larga…) Muy importante para mí y mucho más hoy, porque es una canción que habla de donde vengo y del camino que recorrí desde muy chiquita para básicamente cumplir mi sueño. Suena muy a sobre de azúcar decirlo, pero es cierto, que era esto, esta sensación tan única de sentirse libre… Todo esto me hace sentir basculante, viva”, contó Lali, con la voz algo quebrada.

Para finalizar, se viene suma un nuevo Mostar Arena “Quiero contarles una cosa, muy grosa. Ustedes ayer, hicieron un sold out en menos de una hora de otro Movistar Arena, una locura demencial. Hicieron un sold out, no entiendo ¿cómo?, y ustedes saben cómo es eso. Despiertan ganas de otro, de otro… Estamos cebados, gracias a lo cebados que son ustedes", manifestó la cantante.

Lali Espósito, muy agradecida, confirmó la nueva fecha: "Amigos, lo que les quiero contar, que además del concierto que vamos para cerrar el año, el 3 de diciembre, acá mismo, en el Movistar Arena, y gracias a que ustedes están absolutamente de la gorra, metemos otro Movistar Arena el 4 de diciembre”, sumó la artista “¿Entienden? ¡Hay que llenar esta locura!”, cerró la artista, esta noticia para sus fans.