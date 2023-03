Ante los fuertes rumores de que Lali Espósito volvería a cantar el himno nacional argentino, esta vez en el Estadio Monumental en Buenos Aires, en el partido de Argentina vs Panamá, la cantante fue clara y radical en su aclaración.

"No canto el himno en el partido de esta semana. No voy a hacer ninguna obra en calle corrientes . No sé de qué hablamos. (Risas)", aclaró Lali Espósito en un reciente posteo.

Luego de esta aclaración, la cantante aprovechó que su nombre era tendencia en Twitter, dijo: "Pero, viajo a España a cantar en el Camp Nou y cositas mega lindas. ¡Besos!".

Lali Espósito niega que cantará en el partido de Argentina vs Panamá: "No sé de qué hablamos".

La ilusión de los fans de la cantante duró poco, pues muchos esperaban verla de nuevo cantar el himno como lo hizo en la final del mundial de Qatar 2022 donde Argentina se coronó campeón mundial.

Argentina recibirá a la selección panameña el próximo jueves 23 de marzo a las 21:00 h, y luego, el 28 de marzo, con horario por definirse, Argentina se enfrentará a Curazao. La declaración de Lali no corta de raíz con la ilusión de sus fans, pues la artista remarcó que no cantará "por esta semana", así que, todo podría cambiar la la siguiente.

Lali Espósito niega que cantará en el partido de Argentina vs Panamá: "No sé de qué hablamos"

Lali Espósito al borde de la censura en Instagram

La cantante de "Laligera", "Ego" y "Disciplina", entre otros temas, encendió las redes sociales con sus fotos en ropa de lencería negra con delicados encajes.

Lali Espósito al borde de la censura en Instagram.

Lali Espósito al borde de la censura en Instagram.

Lali Espósito mantuvo la tensión latente entre sus casi 12 millones de seguidores con sus provocativas y muy sugerentes fotos frente al espejo.

S.A.