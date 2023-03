Tras su multitudinario show en el estadio de Vélez, Lali Espósito fue reconocida como personalidad destacada de la Cultura en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es muy raro porque me da entre pudor y alegría”, dijo en el momento de recibir la distinción. “Estoy emocionada por recibir esta distinción, agradecida y ansiosa”.

Pero una vez que comenzó el discurso, la artista bromeó sobre la posibilidad de ser diputada: "Agarrense los pantalones", disparó ante la carcajada de los presentes.

Durante el acto, en el que Lali Espósito lució un saco corte sastrero con strass color negro, top negro y pantalón oxford del mismo tono, se proyectó un video con el recorrido de la cantante en su carrera y hasta le dedicaron mensajes personajes como Adrián Suar y Cris Morena.

"Uno no puede imaginar representar a las mujeres que admiro ni a los hombres con los que trabajo y todas las personas que me rodean”, sostuvo Lali Espósito durante el actor.

" Cuando yo era pequeña y escuchaba a grandes de la música, gracias a mi madre Majo, cuando uno crece en mi contexto soñar con algo tan enorme era imposible: lo que tenía alrededor era gente que trabajaba de lo que podía y no lo que podía. Esto me excede, a mí me hizo la gente, Es algo que realmente lo siento, la gente me puso en este lugar. Si estoy acá es gracias por la gente, que al final agradece que uno nunca se olvide quién es”, agregó.

"Que nadie les diga que no pueden, a mí me lo dijeron muchas veces y vengo de llenar un estadio. Si tienen la pasión y tienen el amor, eso puede más que el contexto”, cerró.