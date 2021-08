Lali Espósito se refirió a su situación sentimental, en medio de los rumores de una polémica separación con David Victori, director de Sky Rojo.

La cantante hizo un vivo en Instagram donde mantuvo un jugoso intercambio con sus seguidores. La jurado de La Voz Argentina no tuvo reparos a la hora de contestar cualquier inquietud, aunque fue cautelosa cuando le preguntaron por su soltería.

En un principio, el fandom quiso saber sobre el pícaro ida y vuelta con uno de los participantes de La Voz, que le cantó una serenata. "Estamos en burbujas distintas, yo ni los veo. A mi equipo los veo en los ensayos y a veces no te alcanza para terminar de decirles o tirarles la onda que tenés ganas. Me encanta hacer el chiste de que busco novio o novia, en realidad no. Pero hay unos candidatazos y candidatazas en este programa, cuidado", siguió.

Luego, se refirió en especial a su estado sentimental. "Estoy feliz con mi edad, me siento tan bien. Mucho mejor que cuando era más chica. Me siento más consciente", contó.

Lali Espósito habló del final de su relación con David Victori.

La verdad sobre la separación de Lali Espósito y David Victori

A pesar de que no blanqueó el romance con David Victori, Lali Espósito compartió vacaciones con el director de Sky Rojo por las Cataratas de Iguazú durante finales de marzo. Sin embargo, las señales 2.0 dieron la pauta de que todo estaba mal con el realizador cuando lo dejó de seguir en redes y sus amigos también.

"En España no se ha hablado de engañó, si de que se ha terminado la relación. Justo se acaba de estrenar la segunda temporada de Sky Rojo y es bastante llamativo que se acabe la relación. Acá no llegó que (ella) le haya sido infiel", dijo el periodista español Javier Hoyos en diálogo con Intrusos.

"Lali dijo que tenían una relación abierta. Está en un momento de libertad sexual y sentimental. Pero el que habría sido infiel fue la basura del español... Averiguá, porque dicen que él la engañó", agregó Rodrigo Lussich sobre estos trascendidos.

