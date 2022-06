Lali Espósito habló sobre el romance de la China Suárez con RusherKing

El romance entre la China Suárez y Rusherking sigue dando que hablar. Luego de que el cantante confirmara que está enamorado de la actriz, ahora fue Lali Espósito quien dio su opinión sobre esta incipiente relación.

Amiga de Suárez desde chicas, la cantante fue abordada por LAM en el marco de los festejos de cumpleaños de Marley, y fue consultada por la relación.

"Me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China es feliz, espectacular", dijo Lali un tanto incómoda por la consulta de la prensa.

En este marco, otro de los periodistas presentes le consulto a Espósito sobre si en algún momento había tenido que posicionarse eligiendo a la China por sobre otras personas, más teniendo en cuenta el escándalo que se produjo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Queriendo salir del paso, pero siempre con la palabra justa, la artista aclaró: "No me gusta tomar partido y en general no lo hago por nada".

Rusherking habló sobre el día que LAM los sorprendió saliendo del hotel

En su paso por "PH: podemos hablar", Rusherking también habló de los momentos de tensión que vivió con la China Suárez cuando fueron seguidos por LAM a un hotel en donde se hospedaron.

"Fue todo muy rápido, salimos del hotel, habíamos dejado los dos autos estacionados juntos, avanzamos, caminamos y dijimos 'la puta madre, no están los autos', miramos para atrás y venía el peridista corriendo con la cámara", comentó entre risas el cantante.

Finalmente Rusherking dijo: "Esa noche la pasamos excelente, olvidate", sobre la mañana en que "LAM" los tomó con la cámara saliendo del hotel. Esta es la primera vez que el cantante habla abiertamente de su amor con la China Suárez.