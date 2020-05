La reacción de Lali Espósito cuando le preguntaron por Mariano Martínez

En medio del lanzamiento de su nuevo clip Lo que tengo yo, Lali Espósito se animó a tocar diferentes polémicas. En una entrevista con Los ángeles de la mañana, la cantante también se refirió a su ex novio Mariano Martínez.

Ángel de Brito le preguntó si había visto al actor en Tik Tok y los diferentes videos que realizaba en la red social del momento. "¿Lo ves a Mariano Martínez haciendo Tik Tok?", pregunto el periodista ante la risa irónica de Lali.

"Tu amiga Carmen diría no puede haber tanta maldad. No lo sigo en Tik Tok. No lo vi. Después pasame material. No sean malos. El Tik Tok es para divertirse. Deje que la gente haga lo que quiera", respondió ella con buena onda.

Lo cierto es que, días atrás, Lali generó controversia cuando habló de su ex en una transmisión en vivo por Instagram con Cris Morena.

Durante la charla, la actriz dedicó lindas palabras a Peter Lanzani y también a Benjamín Amadeo, pero no tuvo los mismo comentarios para con Martínez. "Había tenido noviecitos, pero como novio fue él. Estuvimos cuatro años juntos, un montón. Peter fue mi primer novio, novio", dijo sobre Lanzani.

Luego, sobre Amadeo aseguró: "Estuve cinco años con ese ser maravilloso, es lo más del mundo. Mis dos novios más importantes han sido actores tuyos", le dijo Lali a Cris. "¿Solo dos novios tuviste?”, insistió irónica la productora quien reconoció que también había estado “con otro actor”, pero Espósito disparó: “A ese no lo vamos a nombrar porque no nos divierte para nada". Lali se despachó diciendo: “Le mandamos un caluroso abrazo desde acá, desde el éter de Internet. ¡Qué va a ser! La vida...”.