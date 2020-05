Lali Espósito recordó con cariño a sus ex novios pero a Mariano Martínez ¡lo mató!

Felizmente en pareja con Santiago Mocorrea, Lali Espósito no tiene problemas a la hora de hablar de sus ex parejas. En un vivo vía Instagram con Cris Morena, la cantante y actriz recordó algunas de sus relaciones más importantes. Con mucho cariño, recordó las experiencias vividas con Benjamín Amadeo y Peter Lanzani, aunque Mariano Martínez no contó con la misma suerte y recibió de parte de la joven un pícaro y picante comentario.

“La gente me pide que te haga preguntas comprometidas, pero no hay porque Lali está enamorada”, aseguró la productora a la ex Casi Ángeles, dejando en claro que estaba muy bien en su actual relación. Entonces, Lali le preguntó si ella lo conocía a Mocorrea. Cris, no tardó en tirarle flores y lo definió como un hombre “espléndido” y remarcó lo buen compañero que era. Luego, se sinceró: “Primero sufrí un poco, porque vos sabés cómo amé a tus novios anteriores”. Ni lenta ni perezosa, Espósito remarcó que “no a todos”.

“¿Qué pensabas cuando nos poníamos de novios entre compañeros en tus series, algo que pasó siempre porque era el único lugar en dónde estábamos?”, quiso saber la cantante. Y la productora, retrucó: “Bueno, vos tenés varios en tu haber...”.

Asimismo, Espósito se recibió a su relación con Peter Lanzani: "Había tenido noviecitos, pero como novio fue él. Estuvimos cuatro años juntos, un montón. Peter fue mi primer novio, novio. Lloramos de risa con el vivo que hicimos el otro día porque es muy gracioso encontrarse casi a los treinta años, con tanto vivido. Hay mucho cariño de familia y de amigos. Adoración. Es un ser espectacular y es muy fácil quererlo. Fue hermoso volvernos a ver”, dijo.

Entonces Cris le preguntó si lo iba a negar a Benja Amadeo. “¿Cómo lo voy a negar? Estuve cinco años con ese ser maravilloso, es lo más del mundo. Mis dos novios más importantes han sido actores tuyos", respondió Lali. "¿Solo dos novios tuviste?”, insistió irónica Cris. “Es que ya no me daba la vida con tantos años”, sumó.

Fue entonces que Cris Morena reconoció que también había estado “con otro actor”, pero disparó: “A ese no lo vamos a nombrar porque no nos divierte para nada". Lali se despachó diciendo: “Le mandamos un caluroso abrazo desde acá, desde el éter de Internet. ¡Qué va a ser! La vida...”.

¡Tremendo!