Lali Espósito reveló cómo reaccionaría si le proponen casamiento como a Pampita

Si bien aún no está interesada en pasar por el altar, Lali Espósito habló sobre la posibilidad de aceptar una propuesta de matrimonio si llegara a ser como el increíble compromiso de Pampita con su novio Roberto García Moritán.

"Lo de Pampita fue tremendo, qué fuerte. Y… ¡yo me casó! Escuchame, ¿hace toda esa producción y le voy a decir que no? Le digo que ‘sí’ porque aparte uno está enamorado. Estas situaciones sorpresivas imagino que te mueven todo", dijo la cantante en diciendo Pampita Online.

"Yo no soy muy del casamiento, o por lo menos nunca tuve ese sueño tan claro de ‘ay, me quiero casar’, pero si me lo propusiera Santi, que lo amo, le diría que sí… ¿cómo no me voy a casar? Me encanta", aclaró Lali quien está en pareja con Santiago Mocorrea, un empresario que no está ligado al mundo del espectáculo.

Por último, la artista reconoció que entre sus planes tiene más presente la idea de formar una familia: "Pienso más en una casa, en los hijos, en toda esa parte de la vida en pareja, que en el casamiento. Pero si me lo propone y estoy enamorada, ¿cómo le vas a decir que no? Fiestón y mis amigos felices", finalizó la diva pop.