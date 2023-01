Lali Espósito saltó en defensa de Shakira ante las críticas que la señalan de despechada: "Desde cuándo es incorrecto"

Shakira lanzó la Music Sessions #53 y la repercusión mundial fue inmediata. Hubo opiniones encontradas a favor y en contra de la actitud de la cantante colombiana que destrozó a Piqué al sacar a la luz detalles de su ruptura y revelando lo que opina sobre su exmarido.

Lali Espósito se hizo eco de las críticas que señalan a Shakira como despechada y utilizó su cuenta oficial de Twitter para expresar su parecer. "¿Desde cuándo escribir una canción con despecho,bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica?", escribió la intérprete de "Disciplina".

Lali Espósito.

"Es música chicos. Y esto se hace desde siempre. Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una número uno como Shakira ¿no?", agregó indignada Lali.

Como si eso fuera poco, la actriz continuó: "No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misogino, machirulo o violento, es más! Las cantan y bailan contentos. Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones".

Los tweets de Lali Espósito.

La respuesta de Jimena Barón a los haters tras su apoyo a Shakira

Desde su cuenta de Instagram, Jimena compartió un mensaje contundente, al no entender porque la catalogan como despechada o resentida, cuando es su única solución para sanar sus heridas y así lo expresó en sus historias: "Regálense hablar. No importa si las hace facturar o si no les sale como canción. Guardarse mierda enferma la cabeza y el cuerpo".

Además, Jimena sentenció: "Hablar cura y libera, no es por el que te hizo mierda, es por vos. No importa cómo ni con quién, regálense no callarse por favor".