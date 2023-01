Lali Espósito confesó que pensó en cantar el himno desnuda en Qatar

El 18 de diciembre de 2022 quedará en la memoria de todos los argentinos, especialmente en la de Lali Espósito. Es que la diva del pop tuvo la increíble oportunidad de entonar el himno nacional en la final del mundial de Qatar, en el que la Argentina se consagró campeón.

La cantante habló repetidas veces sobre lo especial e inesperado que fue ese momento, pero ahora reveló lo estresante que fue conseguir una vestimenta apropiada.

Lali se encontraba en Qatar puramente para alentar a la selección desde la tribuna, y pasear por el país asiático. Incluso se la vio conociendo distintos destinos de Doha en el programa “Por El Mundo Mundial”, con Marley, por lo que no estaba preparada para la ocasión. Durante una entrevista en el programa español El Hormiguero, la actriz de Sky Rojo confesó que se le cruzó por la cabeza “cantar desnuda”, dado que no podía encontrar nada para ponerse.

Lali Espósito.

La propuesta de ser la encargada de representar al país entonando el himno le cayó de sorpresa y, claramente, Lali no tenía nada en su valija que pueda acomodarse a semejante presentación. Es por eso que no le quedó otra opción que salir a comprar ropa en el país catarí.

Sin embargo, la elección del outfit perfecto fue más complicada de lo que parecía en un principio. “A mí la ropa me queda grande porque soy medio enano. Así que iba a todas las marcas y en todos los probadores lloraba porque todo me quedaba mal. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina”, confesó en el programa español.

Los rumores de romance entre Lali Espósito y Nico Occhiato en Qatar

En el medio de las celebraciones por el triunfo de la Argentina sobre Francia, comenzaron a surgir rumores de un posible affaire entre la cantante y el conductor durante el mundial.

En un móvil con LAM, Lali fue preguntada: “¿Qué hay de cierto en los rumores de que hubo chape tour en Qatar con Nico Occhiato?”. Con la simpatía de siempre, Lali contestó: “No. No. No. Nos vimos porque compartíamos cosas todos los argentinos. Viste que cuando te encontrás con un argentino en el exterior, ya somos íntimos amigos… Pero compartimos muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí”. “Nos llevamos mega. Él es un sol. Es un divino. Y eso, buena onda”, concluyó Espósito, desvinculándose de cualquier rumor que pueda suponer una relación entre ambos.