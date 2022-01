Lali se manifestó completamente en contra de Flavio Ázzaro: “Me cago en él”

Instagram

Esta semana, Flavio Ázzaro tuvo dichos sumamente desafortunados con respecto a un atentado de homofobia que sufrió un bar en Buenos Aires. Donde no solo quedó completamente expuesta su posición con respecto a la inclusión, sino que también incomodó a una compañera de trabajo. Lali se hizo eco de esto y se expresó públicamente.

“Un pibe que piensa y se expresa de esa manera. Burro, incapaz, desagradable e ignorante”, esa fue la definición que Lali encontró para referirse a Flavio Ázzaro a través de su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, eso no fue todo, ya que la cantante también lo publicó en Instagram.

Lali

“QUE HACE OCUPANDO UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN?! Que piense como quiera. Me cago en Él y en los que son como Él..pero por lo menos que no esté en TV!”, fueron las palabras con las que terminó Lali.

Además de Lali, fueron muchos los que utilizaron las redes para manifestarse completamente en contra de los dichos de Azzaro. Santi Maratea, Florencia Peña y Noelia Antonelli, fueron algunos de los que se enojaron con lo que comunicó en su noticiero.

La publicación de Lali

Los dichos de Flavio Azzaro que enojaron a Lali

Carolina Bisgarra intentaba comunicar un ataque homofóbico a “Maricafé”, un bar inclusivo, que durante la madrugada sufió una agresión cuando lanzaron un almohadón prendido fuego con intenciones de incendiar el lugar. Hecho que a Flavio Azzaro pareció resultarle irrelevante.

Mientras su compañera intentaba contar lo sucedido, Flavio comenzó a interrumpirla: “¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”, “Yo sólo pregunté si podía ir porque sino parece un poco discriminador. A mí que me gustan las mujeres puedo ir”.

Como si eso fuera poco, cada vez que Carolina intentaba avanzar con la cobertura del tema, Flavio la interrumpía y desviaba la atención: “A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?”, “Bueno, ya está no pasó nada. La gente pregunta esas cosas. Entrá a WhatsApp, ¿vos te creés que la gente está preguntando si pasó algo con el almohadón?”.

Flavio Azzaro buscaba a como de lugar desviar el tema y le preguntaba a su compañera qué significaba el tatuaje que tenía en uno de sus brazos, excusándose con que a nadie le importaba lo que estaba contando, que mejor revele ese tipo de detalles que eran más interesantes.