Ángel de Brito comunico a través de Twitter el motivo por el cual no estará presente durante algunas transmisiones de ‘Los Ángeles de La mañana’ y de ‘#ÁngelResponde’.

El conductor del programa volvió hace algunas semanas de sus vacaciones.

Fue Ángel quien a través de su canal de difusión de Instagram, llamado ‘LAM’, adelanto que se tomaría unos días porque se había quedado sin voz y que las chicas seguirían con el programa.

También lo comunicó en su cuenta de Twitter y la cuenta oficial del Ejército de LAM lo compartió para que llegara a todos los fanáticos que verían el programa en estos días.

Yanina Latorre fue la elegida para conducir el programa el lunes 15 de julio y empezó diciendo que había sucedido con Ángel: “Ángel no está. Hoy a la mañana estuve con él en Bondi, hicimos un pase y ya a la mañana no se sentía bien. Me dijo: ‘Mirá si no llego a esta noche’”.

Yanina contó que Ángel después del programa se dirigió al médico y que con el pasar de las horas se quedó sin voz. La nueva conductora agregó que ella tampoco se estaba sintiendo muy bien, y que había compartido mates en el día de hoy con de Brito: “En este momento me duele la garganta. Me duele la cabeza y me duele la panza”.

No se sabe cómo progresara el estado de salud de Ángel de Brito, pero por el momento sus angelitas lo están cubriendo.

