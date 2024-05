Después de que finalizó el Bailando, Pampita decidió mantener un perfil bajo y no hizo muchas apariciones en televisión. Sin embargo, la modelo se encuentra muy activa en las redes sociales y ahora muestra siempre los rincones de la casa que comparte con Roberto García Moritán. Recientemente, Yanina Latorre la fulminó luego de una nota para LAM.

Pampita

Yanina Latorre destrozó y apuntó sin filtro contra Pampita: qué dijo

Santiago Sposato le hizo una nota a la modelo y le preguntó: “¿No tener grandes presupuestos te deja fuera de la televisión?”. “No, es una elección personal también. Hay presupuesto si quisiera hacer algo, pero hoy elijo tal vez estar en otras cosas que me divierten, que me entusiasman”, respondió la conductora. “Y siempre que aparezca algo que tengo ganas de hacer, le voy a poner toda la energía a eso, más allá de qué presupuesto tenga”, siguió.

Yanina Latorre

“Pero vos con tu trayectoria y tu imagen, ¿no sos una conductora cara para el medio?”, consultó el periodista. “Sí, soy muy cara, pero lo valgo”, respondió Pampita. A raíz de esto, la modelo recibió muchas criticas de parte de Yanina Latorre. “¿Hizo un chiste ella cuando dijo ‘soy muy cara, pero lo valgo’ o lo piensa?”, dijo la panelista. “Pide, a ella le gusta más la guita que nada, más que a todos nosotros juntos. Y negocia ella hasta el último centavo”, explicó Ángel De Brito.

Pampita

Yanina Latorre reconoció que la modelo “Trabaja mucho, es verdad”. “Igual que no diga que no va al teatro porque quiere estar con los pibes, porque en el hotel de los famosos grababa las 24 horas. No es buena actriz. Todos tenemos límites, o sea, ¿qué vamos a hacer? En la película que hizo no está bien”, cerró la panelista de LAM sobre la frase de Pampita.

AF.