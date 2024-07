Nicole Neumann y Fabián Cubero mantenían una gran guerra familiar por el reciente divorcio y los temas que quedaron sin arreglarse del mismo en el 2017; pero la solución llego con la intervención del abogado Roberto Castillo.

Fabian, Indiana, Alexia, Sienna y Luca Cubero

Según lo que contó Ángel de Brito en su programa de América, LAM con el arreglo que consiguieron con el abogado Roberto Castillo; Fabián Cubero cancelaba la deuda de alimentos y de esta forma se levantaban las medidas cautelares que se habían impuesto no solo sobre este y Nicole Neumann, sino también sobre terceros como Mica Viciconte.

Nicole Neumann y Fabián Cubero

El acuerdo entre ambos

“¿Se acuerdan que había medidas para no mostrar a las nenas? Cuando uno las mostraba en Instagram había multa” recordó Ángel de Brito. Entre el acuerdo también resalta la imposibilidad que tienen de agraviarse mutuamente. “O sea que no podemos escuchar más a Nicole criticar a Cubero y viceversa. Calculo que incluya a las parejas y al entorno más cercano, porque si no sale mica con un rifle a destrozarla, que se muere de ganas, en dos minutos” continuó Ángel de Brito.

Otro de los puntos que se hablaron en LAM fue “se flexibilizan las autorizaciones de viajes, que con esto también habían tenido muchos problemas, que es un drama para los padres separados” Para cerrar Ángel de Brito continuó con el quinto punto que es a favor de Fabián cubero, el cual estipula una reducción en la cuota alimentaria que este debe pasarle a Nicole Neumann.

De esta forma las deudas que quedaron entre ellos quedaron totalmente saldadas por lo que los problemas tendrían que reducirse sobre todo por el bienestar de las hijas entre ellos. Ángel de Brito continuó “se cierran todas las causas penales que habían iniciado” para que no quedasen antecedentes de las mismas, pero al ser muchas de oficio la pareja llegó a un acuerdo de no colaborar con la justicia para que así están “se caigan”.

Fabián e Indiana Cubero y Nicole Neumann

En cuanto a lo que las hijas que tuvieron juntos acordaron la “tenencia compartida” así todo volvió a la normalidad. Sin embargo, Fabián Cubero aclaró que la comunicación que mantiene con Nicole Neumann sigue siendo exclusivamente por medio de abogados, aunque ambos esperan que en un futuro esto mejore y lleguen a poder mantener una conversación fluida.

VDV