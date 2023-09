Las amigas de Silvina Luna rompieron el silencio tras su muerte: "Se fue rodeada de amor"

Analía y Eugenia eran dos de las amigas más íntimas de Silvina Luna, que la acompañaron tanto en su vida, como en sus últimos momentos. Ambas se encargaron de contenerla a ella y a su hermano Ezequiel durante los duros días de internación.

Esta mañana, las amigas de la exparticipante de Gran Hermano rompieron el silencio en A la Barbarossa y compartieron cómo fueron los últimos días de la modelo. Además, hablaron inéditos detalles de su triste partida.

Silvina Luna junto a Eugenia.

"Fue duro tomar la decisión de desconectarla", comenzó Analía en el ciclo de Telefe, y detalló: "Una decisión que la tomó su hermano, que fue su ángel. Porque de verdad el amor conque la trató Ezequiel, con el cariño que la manejaba, que la cuidaba, que la acomodaba, que le daba de comer, las palabras de aliento. La fuerza que le ponía es admirable. Ella lo amaba profundamente y todo el tiempo pedía por él. Nosotras estábamos ahí para reemplazarlo un poco, porque últimamente Ezequiel no tenía vida. Su vida era su hermana dentro de ese hospital".

Además, Analía confesó cómo fue el momento de la partida de Silvina Luna: "Ella nos fue preparando a todos. Fue hermoso su despedida dentro del dolor que sentíamos, porque estaba rodeada de todos sus amigos, su hermano, tocándola, poniéndole mantras, diciéndole que estaba todo bien. De a poco se fue apagando y se fue rodeada de amor. Se fue yendo con nosotros ahí​".

Las amigas de Silvina Luna explicaron por qué no harán un velatorio

Entre lágrimas, Analía explicó por qué tomaron la decisión de no realizar un velatorio: "A ella no le hubiera gustado velatorio, así que respetamos esa decisión. Ayer no sé qué paso porque estábamos entumecidos con todo lo que habíamos vivido y a último momento se llevaron el cuerpo para hacer la autopsia. Pensamos que no puede descansar en paz, pero es algo que necesitamos hacer porque queremos que se haga Justicia. No solo se lo merece Silvina, sino todas las víctimas de este tipo. Hay mucha gente intoxicada por este tipo".

Silvina Luna junto a Analía.

Por último, Eugenia apuntó contra la justicia y enfatizó que en la causa contra Aníbal Lotocki pusieron "lesiones graves porque no había pasado lo peor. Siempre se espera lo peor para accionar, no?".

J.C.C