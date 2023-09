Silvina Luna falleció este jueves 31 de agosto luego de pasar más de 70 días internada en el Hospital Italiano. Según informó Estefanía Berardi, la modelo dejó de respirar 24 minutos después de que su hermano Ezequiel, su único familiar directo, decidiera desconectarla.

Para el joven, esta dura decisión no fue fácil y Ángel de Brito dio algunos detalles de cómo fue el momento exacto en el que Ezequiel finalmente optó por extubar a la exparticipante de Gran Hermano.

Ezequiel tomó la decisión de desconectar a su hermana.

El conductor aseguró en LAM que el cuadro que enfrentaba la modelo era irreversible: “Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana. Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”.

Aparentemente, Ezequiel habría tomado la decisión el miércoles 30, sin embargo, esperó un día más para esperar un milagro. Ángel de Brito explicó que Silvina Luna no hubiese podido vivir sin asistencia: “Cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente, comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir. Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones".

¿Cuál fue el pedido de Silvina Luna antes de morir?

Ángel de Brito contó hace unos días en LAM que la exparticipante de Gran Hermano pedía ver a uno de sus familiares que falleció hace tiempo: “Me dicen que permanentemente le pide por su madre que perdió muy joven, la menciona todo el tiempo”.

Recordemos que Roxana Cheri, madre de Silvina Luna y de su hermano, Ezequiel Luna, falleció debido a un problema gástrico en 2008, con tan solo 49 años.

