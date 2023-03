Gimena Accardi y Nico Vázquez son una de las parejas más consolidadas y enamorada del mundo de las celebrities. El actor afrontará un nuevo desafío en su carrera artística, ya que hace poco Vázquez realizó el ensayo general de ‘’Tootsie’’ y tendrá la posibilidad de protagonizar.

El jueves de esta semana se anunciará el gran estreno y el día de ayer fue el ensayo general a público abierto. Gimena Accardi no lo dudo un segundo y no contuvo su felicidad y emoción, por lo que optó en dedicarla unas hermosas palabras a su pareja.

Las tiernas palabras de Gimena Accardi

"No tengo palabras para describir todo lo que siento. Es toda una maravilla, me reí y me emocioné fuerte... Siento una profunda admiración y orgullo por vos amor.’’, comenzó escribiendo y añadió muy romántica: ‘’Lo hiciste una vez más, este personaje te calza perfecto y lo haces extraordinario. No dejas de sorprenderme y todo el tiempo dejas la vara altísima. Te amo tanto. Sos el uno".

La respuesta de Nico Vázquez: ''Y yo tengo la suerte que me despierto a tu lado''

Y continuó: "Hoy me desperté más orgullosa que ayer. Sos tan espectacular... sé del laburo que venís haciendo hace meses, preparando tu cuerpo, tus cuerdas vocales, tus músculos y tu cabeza. Te amo. Estoy en modo fan", cerró la actriz.

D.M