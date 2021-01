Las famosas que serán mamás en 2021

El 2021 está cargado de esperanzas para muchas personas que ansían que salgamos finalmente de la crisis que trajo el coronavirus al mundo. Estas esperanzas también se han materializado en muchas familias con la futura llegada de nuevos integrantes al clan o en el caso de algunas famosas, la dulce espera de la personita que las convertirá en mamás por primera vez.

En esta lista, hacemos un recuento de las celebrities que serán mamás este nuevo año que recién comienza:

Chiara Ferragni

La fashion blogger e influencer más importante en el mundo de la moda tendrá a su segundo hijo durante este nuevo año. Chiara ya es mamá del pequeño Leo a quien tuvo con su pareja, el rapero italiano Fedez, y ahora la familia será más grande con la llegada de este nuevo integrante.

Hilary Duff

La cantante y actriz está atravesando uno de los momentos más felices de su vida con a la espera de su tercer hijo, el segundo con su actual pareja . A través de sus redes sociales, la bella rubia comparte cada detalle de su presente con sus fans.



Mandy Moore



La actriz de​ This is Us se convertirá en mamá primeriza en este 2021, junto a su esposo Taylor Goldsmith. Mandy está atravesando un momento de puro descubrimiento y de hecho suele recurrir a sus seguidores en busca de consejos, ya sea por las nauseas o los dolores de espalda, típicos en los primeros meses.

Princesa Eugenia de York



La realeza británica también tendrá su Baby royal para este 2021 con la sorprendente noticia de que la princesa Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank, tendrán a su primer bebé.

La nieta de la Reina Isabel II hizo el anuncio en sus redes sociales que estallaron ante la novedad. Con unos escarpines súper tierno, la princesa está súper feliz de traer al mundo a su primer heredero.



Emily Ratajkowski

Una de las modelos y actrices del momento está en la dulce espera y no podría ser en mejor momento. La bella Emily aprovecha cada oportunidad para fotografiar su nuevo cuerpo del que está absolutamente enamorada y que traerá este año al que será su primer bebé.