Las fotos de Ámbar de Benedictis en Punta del Este 

Veranear en Punta del Este, como legado familiar. Si bien no resulta una rareza encontrar a Ámbar de Benedictis (18) instalada en Uruguay junto al resto del clan, definitivamente, la llegada de la hija de Juana Viale (39) y bisnieta de Mirtha Legrand no pasa desapercibida.

Su desembarco, para comenzar el año junto a los Viale-Tinayre en Casa Blanca (antigua propiedad de Mirtha y Daniel Tinayre en La Mansa de José Ignacio) y relajarse los primeros días del 2022, se da tras regresar de un viaje de estudios en la capital francesa. Allí, la sobrina de Nacho Viale, que se instaló desde agosto del año anterior en el departamento de la familia Tinayre, experimentó una soñada estadía luego de inscribirse en una Universidad parisina, donde actualmente cursa una carrera relacionada con el arte. Pero antes de retomar sus compromisos académicos, la primogénita de Juana Viale disfruta del ocio y las caminatas esteñas diurnas.

Ámbar de Benedictis se reencontró con su familia en Punta del Este.

Desde su casa hasta La Juanita, sola o acompañada, la joven se la pasa caminando y juntando caracoles. Más tarde, con amigos o invitados en la maison esteña con vista al mar, la hija de Juan de Benedictis –y nieta de Piero– comparte comidas y atardeceres. Hipnótica, de cabello larguísimo hasta la cola, sorprende por las similitudes físicas con su mamá. Basta con observarla, para dar cuenta del parecido en sus facciones y actitud al andar. “Ella tiene una personalidad que es muy de la excelencia, de la virtuosidad, del detalle. Es un ser de luz maravilloso. Y no lo digo por ser su mamá, ella me eligió a mí”, declaraba Juana, quien siempre se ha encargado de mantenerla al margen (junto a sus hermanos Silvestre y Alí, hijos de su ex, Gonzalo Valenzuela) de la mirada pública.

Ámbar de Benedictis se instaló en París para estudiar.

“Cuando son niños, no soy partidaria de exponerlos. Me parece que es necesario cuidarlos. Más que nada también por una Argentina que vivimos bastante peligrosa y me parece que está bueno mantener su identidad preservada. Ya cuando ya empiezan a ser más grandes y empiezan a tomar decisiones propias, que no sean dañinas para ellos mismos me parece que es loable”, reflexionaba, tras la sorpresiva aparición televisiva de su heredera en la primera vuelta al programa de Mirtha tras la pandemia (cuando solo se la había visto en televisión en noviembre de 2013 en el mismo programa). Cabe recordar que en esa oportunidad –diciembre del 2020– y a pedido de Nacho Viale (que además es productor del histórico ciclo) la adolescente ingresaba al estudio con un enorme ramo de flores para su madre.

Si bien en ese momento no emitió palabra, meses después llegó el primer saludo televisivo dedicado a la diva de los almuerzos y a su mamá. “Qué bueno poder decirles que las amo con todo el corazón a las dos juntas, y las extraño un montón. Las admiro, y admiro sus trayectorias profesionales y de vida y experiencias”, sostuvo en la filmación que emocionó a su bisabuela hasta las lágrimas.

Ámbar de Benedictis en el Este.

Según contó Mirtha el año pasado, ella misma habría coordinado un encuentro entre su amada bisnieta y Susana Giménez, quien en ese momento viajó a París para entrevistar a Wanda Nara. “Nos escribimos a toda hora y le dije que ella estaba ahí”, explicó para luego detallar el encuentro entre ambas: “Fueron a las Galerías Lafayette, porque ella habla perfectamente francés. Fueron a hacer compras”, detalló La Chiqui y Juana Viale, completó: “Imaginátela haciendo de traductora de Susana… ¡Fueron de shopping!”.

Lejos del ojo mediático, siempre se interesó por las artes. Tal es así que su tío Nacho, fue su apoyo principal durante la pasantía que realizó en su productora “Storylab”. “Quiere aprender. Ya había hecho una en un portal digital a los 14 años. A Ámbar le gusta, es muy histriónica. Estuvo laburando en un piloto. Está probando. ¡Qué se descubra!”, dijo Nacho en “Los Ángeles de la Mañana” y Juana, sumaba: “Ella tiene un alma libre. Después lo que quiera hacer, es otra cosa. A su edad todavía tiene para explotar sus interrogantes de vida. Es un alma creativa, muy exigente con ella misma y está haciendo su camino”, explicaba su mamá, que pocas veces no se emociona al aire, hablando de su hija mayor. “Ambarina”, como la llaman cariñosamente en su entorno, según trascendió, es vegana (comparte la huerta en casa de su mamá) y ama los animales con el mismo fervor que Juana.

Igual a mamá. Ámbar de Benedictis disfrutando del verano uruguayo.

Además, la adolescente ha auspiciado de productora en los vivos de Instagram de Juana (donde compartía recetas diarias con sus fieles seguidores), brindándole tips en materia de redes sociales. “Ella está a la par conmigo, hombro a hombro. Me ayuda con las redes y trabajamos juntas. Es una gran laburante, exigente y muy responsable, le gusta hacerlo. Y tiene una edad que maneja la tecnología como yo no lo manejo, porque no soy muy amiga. Desde palabras, aplicaciones, velocidad para manejarlo”, contaba Viale a “Clarín”, protagonista de divertidos ida y vuelta con su hija en las transmisiones virtuales.

Las fotos de Ámbar de Benedictis en Punta del Este

Durante su estadía esteña, se la vio relajada y, lejos de incomodarle, sin escapar a los flashes que más de una vez la encontraron en plena caminata. Por supuesto, tampoco faltó al cumpleaños de su tío Nacho, que reunió al clan completo post celebración de año nuevo para festejar a lo grande con los suyos. También se la vio, en más de una oportunidad, súper compinche con la modelo cordobesa Lucía Pedraza, pareja de su tío y con la que compartió atardeceres, charlas a solas, selfies y hasta un recorrido a bordo de un cuatrimoto. “Parte de mi Amada Familia ¡El mejor 2022 para todos!”, compartía la conductora de Las Rubias, con la primera foto del año junto a su nieta e hija. Y así fue. Un reencuentro familiar necesario, con la visita de lujo de la hija mayor de Juana, que honró con su sola presencia.