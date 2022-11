María Becerra y J Rei tomaron la decisión de alejarse por un momento de las polémicas y las cámaras. Armaron sus valijas y se fueron a la playa para celebrar su amor y sus más recientes éxitos profesionales.

Se encuentran en una lujosa playa del Caribe y no han dudado a la hora de compartir los hermosos registros a través de sus redes sociales. El escenario es paradisiaco y romántico, justo lo que María Becerra y J Rei necesitan. Ya no ocultan su amor, pues, a pesar de que al principio querían mantener sus sentimientos ocultos, al ser vistos en un boliche de Quilmes a los besos, no les quedó de otra que blanquear su relación.

Becerra y J Rei alquilaron una hermosa casa con pileta, jacuzzi y salida al mar. “Mi hawaina”, escribió el cantante en una historia de Instagram junto a un video en donde se observa a la intérprete desayunando unas frescas frutas y mirando el océano.

La “Nena de Argentina” también respondió el registro de su novio. Reposteó la historia y le siguió el juego: “Hawaina petisa, corchito me dicen jiji”, aseguró una pícara María Becerra.

LNDA, el nuevo álbum de María Becerra

En diciembre llegaría el segundo disco de María Becerra, LNDA (La Nena de Argentina). La nacida en Quilmes develó la información durante sus vacaciones por las playas del caribe. “Nuevo álbum. Estreno 8 de diciembre, a las 23.59. Fuaa, no saben lo emocionada que me tiene este álbum. No paro de escucharlo y ya quiero que ustedes lo escuchen también”, escribió muy ilusionada.

Mirá las fotos de las románticas vacaciones de María Becerra y J Rei