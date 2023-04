Jey Mammón volvió a hablar y esta vez dejó de lados sus redes sociales y tuvo un mano a mano con Jorge Rial. El experimentado periodista de C5N fue elegido por el músico para tener esa charla que periodistas y público en general pedía.

Jey Mammón arrancó su entrevista con Jorge Rial y aclaró que decidió tener esta charla con él porque no es un peridista que sea "amigo". "Te considero un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso, y de que vas a preguntar todo; la situación amerita".

Jey Mammón y Jorge Rial.

Las frases que más trascendieron de la entrevista que tuvo Jey Mammón con Jorge Rial.

1. "El Clonazepam lo tengo encima; digo, porque hay muchos análisis de mis gestos, de mi manera de hablar, de actuar. Estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida".

2. “La causa no existe (por la prescripción), porque judicialmente no hay un tema. El comunicado es mío, pero no soy yo el que habla: son términos técnicos, son palabras de abogados".

5. "Lucas para mí fue un vínculo amoroso, hermoso. Digo vínculo, porque una cosa es cuando vos tenés una relación".

7. Yo no puedo eludir: mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad.

8. Lucas lo conocí cuando él tenía 16 años. Él dice que yo lo conocí cuando tenía 14, en ese contexto. Te lo digo porque cuando vos desmenuzás la causa, dice que lo vuelvo a ver con sus 14 y que por tercera vez lo vuelvo a ver en una fiesta en el barrio de Congreso, donde yo presento mi personaje Estelita, y él seguía teniendo 14”.

9. “No tengo idea cuándo inicié la relación con Lucas. Para mí, lo significativo del tema es: no fue a los 14; lo conocí a los 16".

10. “Él va cambiando las edades todo el tiempo: que 15, que 17, que 16... Él hablaba de mí, pero siempre con incógnitas".

Jey Mammón.

11. “Era una barbaridad que un pibe de 16 estuviera ahí. Eso fue hace 14 años. Primero, no eran todos chicos de 16. Pero que entre un pibe de 16 a una fiesta...”.

12. Empatizo en que es un chico que para mí, la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. La sociedad es la gente que le hizo daño, la justicia que le dio vuelta la espalda.

13. “Yo puedo decirte que no recuerdo si tenía 17 o 18. Si te digo que tenía 18, ¿terminamos la discusión acá? Judicialmente la discusión está terminada, no hay nada más que hablar. Pero socialmente, ¿no es una discusión un poco careta?”.

14. No tengo nada contra Lucas. Si dije que quiero juicio a la verdad es porque no soporto que digan lo que están diciendo.

15. Yo no sé que va a pasar con mi vida, ¿sabés? Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre.

16. Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, pero de lo que él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo.

17. yo tengo un vínculo con Telefe, estoy trabajando. La verdad no sé cómo deberían manejarse frente a esto. Fue de común acuerdo (Pausar su presencia en La Peña de Morfi)".

18. "No voy a juzgar a nadie porque no sé que hubiera hecho si esto le pasa a un amigo".

19. "Quizás esto termina siendo hasta bueno en mi vida: esto es un aprendizaje. No voy a seguir caminando con las mismas personas".

20. "Si algún perito psiquiátrico me quiero hacer un perfil para ver si soy un violador en potencia, que vengan a hacérmelo; acá estoy".

Lucas Benvenuto.

