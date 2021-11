La China Suárez habló sobre Pampita y Laurita Fernández: "Cuando hay chicos de por medio hay una vida real que la gente no la conoce”

La China Suárez rompió el silencio en una extensa entrevista con Alejandro Fantino donde se refirió al escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, una semana después de la charla de Susana Giménez con la empresaria.

Más allá de la polémica, abrió su corazón y habló de varios temas, entre ellos su relación con Carolina Pampita Ardohain, ex de Benjamín Vicuña, y Laurita Fernández, actual pareja de Nicolás Cabré.

“Me llevo muy bien con Laurita Fernández y con Pampita. Tengo la mejor. Cuando hay chicos de por medio, pasa el tiempo, y hay una vida real que la gente no la conoce”, dijo.

Mientras durante el escándalo mucho se especuló sobre los inicios de la relación entre la China y Vicuña, en los que Pampita vivió una situación muy similar a la de Wanda, lo cierto es que hoy parecen haber limado asperezas por el bien de sus hijos y en pos de la familia.

"Cuando era chica me preguntaban qué quería hacer y yo decía ‘ser mamá’. Lo único que quería era tener hijos, ni siquiera una familia", dijo al referirse a su gran sueño que hoy lo ve realizado en Rufina, Magnolia y Amancio.

Por primera vez desde que estalló el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz de 29 años tuvo su mano a mano con el conductor para el ciclo de entrevistas "En primera persona".

La China Suárez habló como nunca de su familia y de los mandatos de su clan así como también cuál es la relación que mantiene con sus ex en la actualidad. "Mis padres eran como una novela de Polka, mi padre de clase trabajadora mi madre más acomodada", dijo sobre su infancia.

Luego, la artista también se refirió a los mandatos familiares. "Yo no quería casarme y tener hijos, yo quería bebés. Nunca tuve esa cosa de hay que estar juntos por los hijos, no recibí eso de mis padres. El regalo más grande que me dieron mis padres fue haberse separado", disparó.

Aunque no habló directamente del escándalo con Wanda Nara, la China Suárez también hizo referencia a los polémicos dichos contra ella. "Entendí que siempre se va a hablar. Ya lo tengo aceptado. No es el precio de la fama, siempre odié esa frase. Pero es el precio de vivir con la libertad con la que vivo. Nunca me importó el qué dirán", agregó.