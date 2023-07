Los Martín Fierro 2023 sorprendió con cada uno de sus nominados y quienes se llevaron los premios. Quienes quedaron cholulos fueron los ex Gran Hermano, que desde muy temprano estuvieron preparándose para estar presentes en la noche de gala.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron las dos figuras que resaltaron. La bailarina y el salteño están viviendo un momento único y llamaron la atención de todos y no solo por sus elegantes looks total black que usaron, si no por la química que manejan juntos.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Julieta Poggio

Gran Hermano se llevó el premio como mejor reality

El reality de la casa más famosa del país se llevó el premio al mejor programa de reality. Gran Hermano 2022 volvió a la pantalla después de 10 años y noche a noche no paraba de hacer picos altos de raiting.

Daniela Celis

Nacho Castañares

Lucila La Tora

Walter Alfa

Los participantes de Gran Hermano junto a los panelista

El premio lo anunció y recibió Santiago del Moro, quien además invitó a Julieta Poggio, Daniela Celis, La Tora, Nacho Castañares, Alfa y parte del equipo de el reality a subir al escenario a recibir en conjunto el premio. El ganador, Marcos Ginocchio, dijo unas palabras a pedido de Santiago del Moro.

J.M