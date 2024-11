Las mejores fotos de la producción de Agustina Casanova junto a su hija, Bianca

Agustina Casanova dice que desde que se convirtió en madre hace casi seis meses de Bianca, la niña que tuvo con el empresario Lautaro Mauro, no encuentra comparación de felicidad alguna como la que le provoca despertarse a la mañana y ver a su hija sonreírle desde la cuna. Feliz con su presente, la conductora y periodista de ESPN posó para CARAS desde su nueva casa de Olivos, que la pareja inauguró y puso a punto para recibir a su princesa.

La periodista y conductora posó en su casa de Olivos.

Qué dijo Agustina Casanova sobre su maternidad

“No todo es color de rosa ni tan romántico, ser mamá tiene también otra parte que es dura, difícil y que hay que saber atravesar y transitar. Está bueno que como mujeres y madres seamos realistas y digamos la verdad de cómo es, que no todo es tan hermoso como se lo pinta. Es el amor más grande que una pueda sentir, sí, pero también implica muchas otras cuestiones, como mucha responsabilidad y saber escuchar a tu hijo qué es lo que te está pidiendo. Hay que vivirlo con mucha dedicación y el camino a seguir te lo va dando la pro pia experiencia, no hay recetas mágicas", se sinceró Casanova.

Agustina, en la intimidad de su hogar.

Feliz de haber sido madre cuando ella quiso y no cuan do se lo quiso imponer la sociedad, ‘Agus’ dice que su hija se la hizo fácil desde que nació.

“La verdad que tengo una hija espectacular, ambas conectamos de manera muy particular. Yo me siento relajada y se cuáles son sus tiempos, sus rutinas y sus horarios. El embarazo es una cosa, el parto otra, pero la lactancia y la crianza no te la cuenta nadie (risas). Hay que saber transitarlas con los pies sobre la tierra, lo que se vive emocionalmente es muy fuerte y por suerte tengo a Lautaro, que está siempre y es un papá superpresente. La llegada de Bianca cambió la dinámica de la casa y de la pareja”, reveló la conductora de SportsCenter, el programa de ESPN al que se reintegró a los cuatro meses de haber dado a luz.

“En cuestiones de marcas y redes sociales volví a los dos meses, pero al canal casi a los cuatro. Ahora también estoy a full con todo lo que son conducciones y eventos”, agregó.

La periodista también se retrató en el cuarto que preparó para su hijita.

Instalada en su habitación y cuarto propio, al que Casanova dejó listo antes del parto como “buena virginiana que soy”, Bianca suele despertarse todos los días a las siete de la mañana: “A esa hora más o menos empieza con sus ruiditos, la besuqueo toda y a las ocho arrancamos a full. Ama estar en su cuna, por la mañana juega mucho y de a poco se anima a disfrutar del living y del jardín, sobre todo ahora con los días lindos”. El Pomerania de la pareja, ‘Cooper’, al principio la celaba, pero ahora la cuida a puro ladrido sin que la beba se altere por el ruido.

Agustina mostró cómo decoró la habitación de Bianca.

Según admite, el momento que más disfruta Casanova con su heredera es el del baño, y se alterna con su marido y con la niñera para cuidar de Bianca cuando tiene que salir.

Si bien admite que por sus compromisos laborales sale mucho de su casa, hace todo lo posible para disfrutar cada instante junto a la pequeña: “Los chicos crecen tan rápido y todo pasa tan rápido que no me quiero perder nada”. Agradecida por lo “perfecto” que se va dando el crecimiento de su hija, ya que desde el primer día se le prendió a la teta y cada visita al pediatra termina con buenas noticias, Casanova recuerda que con apenas un mes de vida la llevaron a Miami.

La periodista y el empresario Lautaro Mauro, junto con su beba.

En cuanto a la genética, Agustina reconoce que Bianca salió muy parecida al padre.

Más allá de lo estético, a la madre le encantan el carácter y la simpatía de su beba: “Es un show, se despierta todas las mañanas con una sonrisa y se la pasa riéndose, es muy compradora. Y algo muy importamte, se comunica muy bien y se hace entender, es una genia total. Me parece que Bianca vino a superar nuestras mejores versiones”, concluyó.

Texto: Carlos Cervetto.

Producción: Sol Miranda.

Fotos: Fede de Bártolo.

Agradecimientos: @finibraun; @shibinda; @carmensteffensargetina; @tecomoabesos; @lolaprensa; @sophielagirafe_ar_uy; Makeup & Hairstyling @laupintadomakeup