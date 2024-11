Los deslumbrantes looks de Paco Amoroso y Ca7riel en México

Con anteojos de sol, sastrería y guiños a México, Paco Amoroso y Ca7riel deslumbraron con sus outfits en el escenario, en el marco de los shows que están dando con su tour Baño María.

Con una influencia musical que pisa fuerte, los argentinos siguen demostrando que la moda también cumple una parte fundamental en sus vidas y carreras. Con una onda de base urbana que mixea estilos, al igual que su música, lo dejaron todo con sus looks en México.

Foto para la presentación de su disco "Baño María"

Los impactantes looks de Paco Amoroso y Ca7riel

El estilo de los artistas matchea con su música y además de imponer tendencia suele impactar. Dejando de lado el minimalismo y los colores clásicos, Paco Amoroso y Ca7riel suelen darlo todo en cada una de sus apariciones.

Ambos artistas son estileados por Negra Negra, una estilista muy reconocida en redes sociales, sobre todo por trabajar con los argentinos hace tiempo.

Ca7riel y Paco Amoroso en México

Para la presentación de su show en México, Ca7riel eligió un conjunto sastrero negro, que podría parecer clásico pero se caracterizó por tener un pantalón palazzo y un saco oversize con llamas bordadas en el puño y el ruedo.

Al que combinó con una remera blanca con la inscripción “Yo amo Ecatepec”, haciendo referencia a la localidad mexicana, un cinto de cuero negro con detalles plateados y zapatos negros de plataforma y charol. Además, para terminar el look agregó unos lentes de sol rectangulares con vidrio negro y marco gris oscuro.

Ca7triel

Mientras que Paco fue por un conjunto verde azulado con cuadros negros que mixea lo mejor de la sastrería común con un toque mexicano por el corte de las prendas. El cantante lució un saco corto con un pantalón pata de elefante con detalles de botones. Complementó el traje con una camisa negra con transparencia, un cinto en color negro con hebilla rosa, zapatos de charol negro. Además, agregó lentes de sol ovalados, con vidrio negro, un marco en el mismo tono del traje y detalles en rosa como el cinturón.

Paco Amoroso

Los comentarios fueron todos a favor de los jugados looks de los artistas y halagos a la estilista. “Orgullo nacional”, “Dando cátedra” y “De impacto” fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la estilista y los cantantes para su presentación en México.

El accidente de Paco Amoroso en México

En medio de su esperado show, Paco Amoroso sufrió un terrible accidente al caer del escenario mientras bailaba sin mirar atrás. El cantante se quedó sin plataforma y cayó al vacío.

La preocupación entre los presentes fue muy grande, pero el artista fue rápidamente asistido por el personal y llevado tras bambalinas para recibir atención médica.

Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y Paco llevó tranquilidad a sus fanáticos mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias Ciudad de México, estuvo increíble”, escribió el argentino.

El posteo en Instagram de Paco Amoroso luego de su caída

Ambos artistas seguirán con su gira en el país latinoamericano, ya que la caída de Paco fue relativamente leve, aunque el cantante deberá reposar y cuidarse durante los próximos días hasta recuperarse por completo.

MVB