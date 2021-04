Las primeras fotos de soltera de Jennifer López tras confirmar su ruptura de Alex Rodríguez

Luego de muchos idas y vueltas y rumores al respecto, Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron que terminaron su compromiso y que son "mejores como amigos".

"Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás ", aseguró la expareja en un comunicado.

Ahora y mientras Alex se refugia en sus hijas, la diva pop hace lo propio con el trabajo. Actualmente JLo se encuentra en República Dominicana filmando Shotgun Wedding, y aprovechó para compartir un momento con sus fans desde el set.

A través de su cuenta de Instagram la diva del Bronx se mostró más diosa que nunca y posó en un break tomando un café desde una taza con su inicial en dorado. "Charla de Café", bautizó Jennifer este momento.

El punto final de la relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez

La pareja que se comprometió en 2019 pero pospusieron su boda dos veces, citando la pandemia de COVID-19, se habían separado debido al escándalo de Rodríguez con la estrella de "Southern Charm", Madison LeCroy.

A principios de año, los coprotagonistas de LeCroy la acusaron en directo de tener una relación inapropiada con un exjugador de Grandes Ligas casado. Más tarde, LeCroy admitió haber realizado FaceTiming con Rodríguez, pero negó cualquier cosa más allá de las llamadas. "Él nunca engañó físicamente a su prometida conmigo", le dijo LeCroy a Page Six en febrero, y agregó: "No quiero nada malo para su familia ni para la mía. Definitivamente somos inocentes en esto ". Pero una fuente le dijo a Page Six en marzo: “El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza ".