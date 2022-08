Las publicaciones que borraron Sebastián Yatra y Agus Agazzani que reforzaban los rumores de romance

Sebastián Yatra y Agustina Agazzani siguen dando indicios de un posible romance entre ellos. Y es la detective de los famosos, Juariu, quien descubre cada señal que dan a través de sus redes.

Fue la exMaster Chef quien reveló semanas atrás, que entre el cantante y la modelo podría llegar a haber algo. Y ahora, que el ex de Tini Stoessel está en la Argentina, Juariu paró las antenas más que nunca.

Y como el que busca encuentra, la experta en redes hizo un gran descubrimiento que compartió son sus seguidores.

Juariu mostró que Sebastián Yatra había reposteado una Historia de Instagram de Agus Agazzani donde se veía que la modelo lo había ido a ver a uno de los shows que dio en Buenos Aires. Allí, el cantante escribió: "Qué rico dormir abrazado de ti", parte de la letra de su tema "TV".

Lo que más llamó la atención es que después de que la detective de los famosos publicara su descubrimiento, tanto el ex de Tini Stoessel como la ex de Gastón Soffritti borraron sus publicaciones.

"Jaaaa Agus y Yatra borraron la Historia", escribió Juariu, divirtiéndose por su gran hallazgo.

Sebastián Yatra y Agustina Agazzani: así surgieron los rumores de romance

"Algo que me llamó la atención. Yatra y Agus Agazzani se empezaron a seguir hace poco. Like que va, like que viene... Lo interesante aquí es Agus Agazzani dejó de seguir a Tini. Cuando hasta hace poco le ponía Me gusta. Y hoy sube un video con la última canción de Tini", escribió Juariu en sus Historias de Instagram hace casi un mes. Y mostró las imágenes de Sebastián Yatra y Agus Agazzani.

También llama la atención que no es la primera vez que vinculan a Sebastián Yatra con una ex de Gastón Soffritti. Hace poco también corrió el rumor de que el cantante estaba en una relación con la modelo Antonella Pauletto, quien protagonizó un videoclip suyo.

A la vez, el actor de Simona fue pareja de Stefi Roitman, una de las mejores amigas del cantante y actual esposa de su gran amigo, Ricky Montaner. Podría afirmarse de esta manera que el mundo es un pañuelo.

Por su parte, Sebastián Yatra, que se encuentra dando una serie de shows en Argentina, pareciera no poder olvidar a Tini Stoessel, aunque sea inconscientemente.

En las redes de LAM mostraron una parte de uno de los conciertos donde el cantante hace el paso de su ex, cuando ella canta "Tini, Tini, Tini".

Por supuesto sus fans ya comenzaron a tirar teorías e hipótesis de si fue un guiño del artista hacia su ex o fue accidental.