La respuesta de Sebastián Yatra cuando le preguntaron por Tini Stoessel

Sebastián Yatra llegó al país a cumplir con sus compromisos laborales. El artista tiene fechas programadas en Buenos Aires y en el interior del país, por lo que habló con la prensa sobre su vida personal y hasta se refirió a Tini Stoessel.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Sebastián Yatra aclaró cuál es su situación sentimental: "Estoy jodiendo, pero un día me preguntaron si me quería casar, y yo dije ‘sí, con mi novia’, pero no tengo novia". Y con respecto a estar soltero en Argentina donde más de una mujer querría conquistarlo, respondió: "Que la vida me lleve".

Sebastián Yatra y Tini Stoessel.

Luego de hablar de Tinelli, de Adrián Suar a quien considera muy amigo y de Susana Giménez, el periodista le preguntó si le llamó la atención que no le mencione a Tini Stoessel, ya que siempre se lo relaciona con ella. Yatra expresó: "No, a mí que me pregunten lo que quieran".

Sin embargo, luego de esas palabras sonrió y se fue. De esa forma, el artista colombiano dejó en claro que no le molesta que le pregunten sobre cualquier tema, aunque es evidente que prefiere no hablar de algunas cosas, ya que son parte de su pasado.

Sebastián Yatra reveló qué le genera poder volver a tocar en Argentina

"Feliz de regresar, qué emoción, por fin, después de tantos años. Nunca me imaginé decir eso, ‘después de tantos años’, volvemos a Argentina", manifestó el intérprete de "No Hay Nadie Más".

Si bien estuvo en varias oportunidades en nuestro país: para el casamiento de Ricky y Stef Roitman, para grabar contenido con Susana Giménez, etc. Recién ahora el cantante se podrá reencontrar con el público para brindar su show.