Las tiernas fotos de Rusherking con Amancio Vicuña y la China Suárez

Rusherking y la China Suárez fueron vistos en Ezeiza junto a los hijos de la cantante, a punto de tomar un vuelo.

Allí, fueron capturados por las cámaras de los seguidores que los reconocían. Como fue el caso de un miembro de la panchería Panchorno, que publicó las imágenes en las Historias de su Instagram. Las mismas fueron replicadas en la cuenta Gossipeame y así se hicieron virales.

Al parecer, la pareja eligió Orlando como destino para disfrutar también junto a Amancio, Magnolia y Rufina.

Rusherking y la China Suárez en Ezeiza. Foto: Gossipeame / Panchorno.

En las fotos se ve a la flamante pareja junto a Amancio Vicuña, que estaba a upa de su mamá. En una de las imágenes Rusherking está besando a la China Suárez y enterneció a todas las redes.

Como dato color, el cantante llevaba puesto el mismo pantalón que le usó su novia en uno de los viajes que compartieron.

La China Suárez con el pantalón de Rusherking.

La China Suárez habló por primera vez de Rusherking: "Es muy vergonzoso"

La China Suárez habló por primera vez sobre su relación con Rusherking y contó detalles de cómo es él en la intimidad del hogar. Cuando muchos creen que el cantante le ha dedicado rimas con su clásico free style, la artista reveló: "Nunca lo hizo, es muy vergonzoso".

En diálogo con el programa radial "Antes que Nadie", la actriz manifetó que le sorprende la rapidez con la que frasea su novio ya que "Él habla re lento, como todo pausado". Y con respecto a cómo es su caracter, expresó: "Es hiper tranquilo, es santiagueño y se le nota".

Rusherking y la China Suárez.

Como si eso fuera poco, la China Suárez detalló cómo se conocieron. En primer lugar aseguró que fue en una fiesta Bresh, aunque en ese momento no intercambiaron diálogo: "Yo no hablé nada, no me dio bola. Venían sus amigos y a hablaban con mis amigos 'Che, que linda pareja que hacen' y yo decía '¿Por qué me dicen esto si es un señor que no me mira?' o sea, no entendía por qué".

Pero al parecer esa fue la maniobra que usó Rusherking para llamar su atención para luego conquistarla: "Fue la estrategia de hacerse el boludo y mandar a los amigos, no sé". Luego agregó: "Bueno, le funcionó".