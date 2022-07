Rusherking manifestó su apoyo a la China Suárez por el lanzamiento de su nueva canción: "Mi amor"

La China Suárez estrenó su nueva canción "Lo Que Dicen De Mi" donde hizo referencia a cómo se sintió cuando ocurrió el escándalo del Wandagate. Como era de esperarse, Rusherking estuvo a su lado durante la presentación y luego le dedicó unas palabras.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Rusherking compartió la portada de la canción que lanzó la China Suárez y expresó: "Qué hermosa canción mi amor, te felicito mucho" y agregó emojis de corazones y una carita de enamorado.

La publicación de Rusherking.

Cabe recordar que la actriz también le dedicó unas palabras en la presentación, donde confesó: "A Tomi, Rusher, que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mi". Ambos se confiesan su amor públicamente y evidencian lo bien que están juntos.

La China Suárez habló por primera vez de Rusherking

En diálogo con el programa radial "Antes que Nadie", la actriz manifetó que le sorprende la rapidez con la que frasea su novio ya que "Él habla re lento, como todo pausado". Y con respecto a cómo es su caracter, expresó: "Es hiper tranquilo, es santiagueño y se le nota"

Como si eso fuera poco, la China Suárez detalló cómo se conocieron. En primer lugar aseguró que fue en una fiesta Bresh, aunque en ese momento no intercambiaron diálogo: "Yo no hablé nada, no me dio bola. Venían sus amigos y a hablaban con mis amigos 'Che, que linda pareja que hacen' y yo decía '¿Por qué me dicen esto si es un señor que no me mira?' o sea, no entendía por qué".