Laurita Fernández contó qué es lo primero que hará cuando termine la cuarentena

Como tantas otras celebridades, Laurita Fernández mantiene una alta interacción con sus seguidores desde que empezó la cuarentena. La diosa asumió que ya "está podrida" del encierro y que tiene mal humor.

"No les pasa que hay días que se llevan bárbaro y otros que te sentís como el or..?" expresó la rubia en su Insta Stories. "Ya no tengo ganas ni de hacerme las uñas, cocinar, maquillarme, cantar, bailar, hacer gym, yoga...", agregó después.

Luego, aseguró qué es lo primero que hará cuando salga de la cuarentena. "No sé si no voy a salir corriendo a dar vuelta a la manzana en bombacha o qué", tiró a tono de broma.

Después de la interacción con sus seguidores continuó y muchos le preguntaron por los Tik Tok, red social popular entre las celebridades durante el aislamiento. "Leo a muchos preguntándome por qué no me enganché con TikTok. ¿Hay algún problema con que no me divierta ver ni hacer mímicas de famosos? No voy a hacer algo solo porque es moda. A lo mejor encuentre algún desafío que me cope y lo haga", dijo sobre los pedidos de sus fans.

"Intenté engancharme pero me siento bastante boluda subiendo eso. No critico a quienes lo hacen pero en mi caso siento que es más para los sub 20. A lo mejor en otro momento le de una chance, por ahora mi TikTok está en cuarentena", cerró.