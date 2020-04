Aparecen fotos de la casa de Laurita Fernández tras su mudanza con Cabré

Laurita Fernández generó un gran revuelo tras romper la cuarentena obligatoria y mudarse con Nico Cabré. La bailarina tuvo que salir a dar explicaciones por esta decisión que fue justificada ante la Policía.

"Tuve que abandonar mi dpto por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edificio justo abajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos vecinos causándoles serios problemas y empezó a inundar el mío. Hacía 3 Días que estaba sin agua, y realmente se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos", contó la bailarina en su cuenta de Instagram.

"Llame al 107 y me pidieron espere al día 14 de mi cuarentena x viaje, y si no tenía síntomas, que me mude y eso hice. Antes de irme, llamé al 911, vino la policía, les expliqué lo que pasaba, y les pedí que me digan qué medidas debía tomar antes de retirarme", agregó.

A pesar de la explicación, Laurita recibió una serie de críticas por su supuesta "irresponsabilidad". Luego, de esto fue en LAM donde mostraron las pruebas en las que se ve el departamento de la rubia con sus problemas de cañerías.

"No se podía bañar ni higienizar. Ella me dijo que usaba agua mineral para lavarse las manos, pero después le pidieron que no lo haga más para que no caiga agua por el desagüe", contaron en el programa de Ángel de Brito.